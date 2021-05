L’OM n’avance plus, des joueurs attentistes et Milik cale

Voici les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après la défaite de l’Olympique de Marseille face à l’ASSE (1-0).

Premier Enseignement : L’OM n’avance plus

Après le triste match nul face à Strasbourg, l’OM s’incline 1-0 à Saint Etienne. Deuxième défaite pour Sampaoli depuis son arrivée à Marseille dans un match avec peu d’occasions et un jeune gardien Green décisif. Un résultat qui laisse pourtant les olympiens à la 5e place suite à la lourde défaite de Lens face à Lille vendredi. Rennes affronte le PSG ce soir avec une possibilité mathématique de passer devant en cas de victoire. A noter que Marseille a bien du mal et n’a aucune marge sur Lens, en effet les deux équipes sont à égalité de points. Il faudra faire plus et dès le début du match face à Angers et Metz.

Deuxième enseignement : Des joueurs attentistes

C’est récurrent et cela a encore été le cas face à l’ASSE ce dimanche. Les marseillais ne sont pas entrés dans ce match. L’ASSE a affiché par contre une supériorité physique et technique que les hommes de Jorge Sampaoli ont eu du mal à renverser. Malgré quelques occasions sur coups de pied arrêtés, l’OM a trop peu souvent maîtrisé son sujet. Il y a eu un peu plus de jeu quand le pressing stéphanois a diminué en fin de rencontre. On peut clairement s’interroger sur l’état d’esprit de ces joueurs qui, comme l’a lâché Kamara à la mi-temps, n’appliquent pas ce qui est fait à l’entraînement la semaine…

Troisième enseignement : Milik cale

Comme face à Strasbourg, Milik a affiché des difficultés. Peu servi l’attauqant polonais a aussi raté ses contrôles, il a aussi mal senti le peu d’occasions qu’il a eu à se mettre sous la dent. L’international poloanis se bat et ne lâche rien mais il est moins tranchant et utile dans ses déviations. Il rate une belle occasion de la tête à la 81e, bien servi par Payet. mais peut être gêné par Rongier. Il a besoin d’un jeu collectif offensif mieux huilé. Sampaoli a encore beaucoup attendu pour lui apporter plus de soutien avec l’entrée de Benedetto à la place de Thauvin à la 82′. L’attaquant argentin a tout de suite eu une grosse occasion bien sortie par Green. L’ensemble est décevant.