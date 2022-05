L’OM ne gagnera jamais contre un système !

Ceux qui m’ont lu ce matin sont témoin que je m’attendais à voir l’Olympique de Marseille s’incliner ce soir. J’envisageais une rotation, elle a eu lieu, avec l’inattendu Pau Lopez revenant dans les cages, Rongier, Guendouzi, Luan Peres, Dieng, Harit laissés sur le banc.

Les marseillais ont malgré tout disputé un match engagé et courageux en première mi-temps même s’ils ont une fois encore manqué d’efficacité avec Milik qui gâchait deux belles opportunités, sur la deuxième il ratait la cage de manière incompréhensible sur un centre de Gerson alerté par une belle passe de Payet.

Mais fatigue ou pas, rotation ou pas, on ne gagne pas contre un système.

Appelons un chat un chat. Dans les rencontres clés, contre le Qatar ou le FC Lyon, le plus grand club français, celui qui signe les meilleures audiences télévisées, qui remplit les stades, auquel la Ligue doit une grande partie de son attractivité, est la victime systématique d’erreurs arbitrages grotesques dont il est impossible de penser qu’elles ne sont pas le produit de consignes hiérarchiques. On exploite honteusement la détestation qu’entretiennent très visiblement quelques membres de l’arbitrage français à l’égard de l’OM. Elle est cultivée en série comme dans les élevages moisis on engraine les poulets.

Il est impossible d’envisager des lendemains qui chantent quand dans les grands rendez-vous le club marseillais, le plus ancien de l’élite ne peut se battre à armes égales.

Un pénalty refusé à l’OM pour une main évidente de Dembele à la 26e minute. Un deuxième but accordé aux lyonnais alors qu’il y a le même genre de hors-jeu qui avait entrainé l’annulation de l’égalisation marseillaise à Paris, ne comptons même pas le pied sur l’avant-bras de Pau Lopez.

Il est évident qu’avec un arbitrage normal, équilibré, juste, le destin du match eût été bien diffrérent. Au lieu de cela, ce sont les lyonnais qui, comme je l’attendais certes, se sont nettement imposés, profitant du terrible calendrier olympien, et je me répète, de l’arbitrage honteux de monsieur Gauthier, voleur, escroc de l’arbitrage, et ses acolytes assermentés dans le bus de la VAR.

Nous sortons d’un match frustrant qu’il va vite falloir évacuer, se concentrer et surtout récupérer en vue du match de jeudi pour tout donner contre Feyenoord afin d’obtenir cette qualification pour la finale de la Conférence League avant d’aller en remettre à Lorient.

Aux joueurs de rester calme, de rester confiants.

J’attends au moment où j’écris une intervention énergique de Longoria. On ne doit plus accepter de subir ces injustices flagrantes sans rien dire.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert