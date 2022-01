L’OM s’est facilement qualifié pour le 8e de finale de Coupe de France dimanche face à l’US Chauvigny. Sampaoli avait aligné son équipe type et ambitionne de remporter cette compétition. Pour Karim Bennani, l’OM ne peut pas jouer sur tous les tableaux…

Le journaliste présent sur le plateau de la chaine l’Equipe a estimé que Frank McCourt n’a pas le droit à l’erreur et doit remporter un titre cette année avec l’Olympique de Marseille.

McCourt a besoin de mettre son nom à Marseille en tant que mécène et propriétaire

« Marseille peut-il jouer sur tous les tableaux ? Non, je ne crois pas. Je pense que l’effectif de Marseille est assez limité pour être performant sur les trois tableaux. J’ai aimé l’attitude de Sampaoli d’avoir mis l’équipe type contre Chauvigny. Il n’était pas obligé de le faire et il aurait pu faire un mix avec une équipe hybride. Il respecte la compétition et l’histoire de l’OM. Le club n’a plus gagné la Coupe de France depuis 1989. Une éternité pour ce club qui a une histoire d’amour avec la Coupe. Le PSG ne laisse que des miettes en France. Rennes avait pris une autre dimension avec la Coupe. (…) Donc ça peut entrainer un élan positif à Marseille et ce serait le premier trophée de l’ère McCourt. Ils n’ont rien gagné depuis son arrivée et il a besoin de mettre son nom à Marseille en tant que mécène et propriétaire ». Karim Bennani – source : L’Equipe (03/01/2022)

Marseille peut-il jouer sur tous les tableaux ?@KarimBennani_ pense que non mais salue la volonté de Sampaoli d’aligner son équipe-type 👏#EDG pic.twitter.com/wzGFwct86y — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) January 3, 2022

Mon souhait, c’est des sous pour l’OM — Obraniak

Sur la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a été questionné sur ses voeux pour l’année 2022. L’ancien joueur du LOSC a clairement fait allusion à une vente de l’Olympique de Marseille. Il espère un renouveau à Marseille afin d’avoir un réel concurrent au PSG en Ligue 1.

« On sent que le niveau de notre championnat est en hausse. Je trouve que par rapport au PSG, il n’y a pas encore assez de rivalité pour les concurrencer et du challenge… Mon souhait, c’est des sous pour l’OM pour pouvoir venir piquer le PSG ! Un rachat avec de vrais fonds? Il faut un mécène pour l’OM ! » Ludovic Obraniak – Source : La Chaîne L’Equipe