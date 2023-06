L’OM ne versera pas 5M€ à Henri Bedimo !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille vient de remporter son procès contre son ancien joueur Henri Bedimo. Le club et le joueur sont en litige depuis 2018 et son licenciement après qu’il avait monté une académie de football au Cameroun en partenariat avec le MHSC, un concurrent de l’OM. L’ancien latéral contestait ce licenciement et réclamait 5 millions d’euros au club.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché le 26 mai dernier et s’est rangée du côté de l’OM. Pour elle, le licenciement pour faute grave était bien justifié. En juin 2018, Bedimo est sous contrat avec le club marseillais, où il a signé libre en provenance de l’OL en 2016, quand il annonce dans une conférence de presse à Douala la création de son Academy Foot, destinée à accompagner les jeunes joueurs camerounais, en association avec le Montpellier Héraut Sport Club, où il s’est révélé entre 2011 et 2013.

Bedimo « déloyal » à l’OM

Par la suite, le joueur est absent de la reprise à la Commanderie durant l’été puis lors des premiers matchs de préparation et le 12 juillet 2018 le club annonce qu’il ne fait plus partie de l’effectif professionnel. Dans l’affaire, l’Olympique de Marseille évoque un « comportement déloyal » de la part de son joueur « Votre participation active et affichée sur un projet de formation de futurs joueurs professionnels, au profit d’un club concurrent, sans nous en avoir tenu informé et sans avoir obtenu notre autorisation, porte gravement atteinte à la confiance indispensable à la bonne exécution du contrat de travail. », c’est ainsi que le club a réagi aux actions de l’ex international camerounais.

Aussi, l’OM évoque de son côté la grande concurrence économique que les clubs européens « se livrent en Afrique« . Le club poursuit : « Vous usurpez ainsi votre qualité de joueur de l’OM et détournez tout le prestige et la notoriété qui s’y attachent, notamment en Afrique et au Cameroun, pour votre profit personnel mais aussi pour celui d’un club concurrent, qui dispose maintenant d’une académie, sans même l’avoir envisagée, créée avec votre concours et votre soutien médiatique, portant ainsi gravement préjudice à l’image de l’OM et à ses intérêts économiques. »

« Simplement une association sportive »

Les questions de la loyauté et de la concurrence se posent effectivement, mais le joueur, lui, s’est défendu en expliquant que son ancien club lui reprochait la création d’une association humanitaire créée en 2007 au Cameroun et que cela constituait une discrimination. De plus, Bedimo a assuré que son académie n’avait aucune activité commerciale mais était une simple association sportive, plaidant ainsi la libre association.

Quoiqu’il en soit, la justice a pris le parti de l’Olympique de Marseille. Le champion de France 2012 (Montpellier) réclamait en tout 5 millions d’euros en rappels de salaires et pour rupture de contrat illicite entre autre, mais il n’aura rien. « La promotion de l’académy (sic) de football sur différents médias et sur les réseaux sociaux, académie inaugurée […] en partenariat avec le MHSC, club concurrent, et sans que la société de l’Olympique de Marseille n’en soit informée, constitue assurément un manquement à l’obligation de loyauté envers son employeur et un manquement à ses obligations contractuelles.« , a précisé la cour.