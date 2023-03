L’OM n’est pas en forme sur la phase retour…

Deuxième de Ligue 1, avec 2 points d’avance sur Lens et 7 de retard sur le PSG, l’OM n’est que 5e de Ligue 1 sur la phase retour. En 9 matchs l’OM n’a pris que 17 points sur les 27 possibles.

Malgré sa place de dauphin du championnat l‘OM n’est pas flamboyant sur cette deuxième moitié de saison. La faute à de nombreuses contre-performances à domicile, l’OM n’a plus gagné, à domicile, en championnat, depuis le 14 janvier 3-1 contre Lorient. Il y a eu deux défaites 1-3 et 0-3 contre Nice et Paris, les 5 et 26 février derniers. Ainsi que deux nuls 1-1 et 2-2 contre Monaco et Strasbourg, les 28 janvier et 12 mars derniers. Si l’OM reste deuxième de Ligue 1, c’est grâce à sa série de 8 victoires consécutives à l’extérieur depuis le 13 novembre 2022.

Certains joueurs ont eu quelques pépins physiques

« Dans une saison, il y a 15-16 joueurs qui reviennent tout le temps. Quand on joue tous les trois jours, il faut diviser le groupe et voir pour la récupération. Mais tous les sept jours, les meilleurs de la semaine doivent être sur le terrain. Certains joueurs ont eu quelques pépins, il faut voir qui est en forme. » Igor Tudor – Source : conférence de presse OM (18/02/2023)