L’OM pas lâché par ses sponsors !

Alors que certains sponsors en Ligue 1 lâchent leur club, ce ne sera a priori pas le cas pour l’OM qui peut s’appuyer sur des partenaires solides y compris dans les mauvais moments…

Bistro Régent a suspendu son sponsoring avec les Girondins de Bordeaux. D’autres s’interrogent, mais du côté de l’OM cela ne semble pas être le cas. Contacté par la Provence, les principaux sponsors du club olympien ont clairement fait savoir qu’ils étaient bien là…

tous dans le même bateau — Colette

Contacté par le quotidien local, Laurent Colette, se montre rassurant. « On est tous à bord, tous dans le même bateau. On essaie de conserver un lien avec eux. Ils sont dans l’expectative, attentifs car ils sont également affectés. Sauf quelques exceptions, toutes les sociétés ne sont plus dans la normalité et ont besoin de savoir quand ça va repartir. »

Il peut car les principaux sponsors de l’OM : Uber Eats et Puma mais aussi les premium : Orange, Iqoniq, Hotels.com, Parions Sport, la CEPAC et Boulanger ou encore les officiels : Intersport, EA Sports, Coca-Cola, Toyota et Onet sont bien là. Plusieurs ont même répondu aux sollicitations de la Provence. Par exemple, Boulanger confirme que le « partenariat actuel court toujours. ». Même son du cloche du côté d’Iqoniq : »Il n’était pas du tout question de suspendre le partenariat ».