L’OM ou Lyon dans la Super League européenne ?

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où notre plateau s’interroge sur le projet d’un super championnat européen, la Super League. L’OM peut-il vraiment en faire partie ?

Nos trois journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Mourad Aerts n’avaient pas forcément la même opinion sur la présence possible de l’OM dans cette Super League. En particulier face à la concurrence de Lyon. A voir l’extrait de l’émission en images ci-dessus.

Je ne suis pas du tout sûr que l’OM y soit

« C’est Lyon ton concurrent en France, mais ce n’est pas sûr qu’il y ait deux clubs français. Cela parle de 16 à 18 clubs, ça va très vite. La France ne va pas être le championnat avec le plus de candidats. S’il y en a deux, il y aura Paris et après cela va se jouer entre l’OM et Lyon. Lille et Monaco sont trop loin. Mais tu as surtout des concurrents en Europe, car tu as les gros championnats qui vont truster les places, Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne. Cela peut déjà te bouffer 80 à 90% des places, il ne restera peut-être plus qu’une place pour la France. Je ne suis pas du tout sûr que l’OM y soit… »

Nicolas Filhol – source : FCMarseille (28/10/2020)

Les réseaux sociaux et le nombre de followers c’est un paramètre important

« Un mini championnat avec 16 à 18 équipes, est ce que l’OM y sera ? Vous savez combien ils ont de followers sur Twitter Lyon ? 1,8M, alors que l’OM en a 3,5M ! Deux fois plus et vous pensez qu’ils vont prendre Lyon, vous êtes tarés ou quoi ? Tu crois qu’ils l’ont fait pourquoi leur stratégie digitale ? Du coup l’OM va être en Super League. Blague à part, je pense que cela compte vraiment, c’est un paramètre important. (…) Il y a aussi les audiences, et est-ce que tu mets l’OM et ses supporters acharnés ou Lyon avec ses supporters pas comme les autres ? »

Benjamin Courmes – source : FCMarseille (28/10/2020)

Lyon est meilleur que l’OM sur le « matchday », les transferts, la formation…

« Par rapport à Lyon, le nombre de followers cela compte dans la valorisation des clubs. Pour regarder beaucoup de ces rapports qui tombent tous les ans (UEFA, Deloitte…) ils te font le classement de la valorisation des clubs. Le nombre de followers sur les réseaux sociaux est devenu quelque chose d’important mais il y a plein d’autres choses et l’OM n’est quasiment jamais dans le TOP20 général de ces classements. L’OM n’est que dans le TOP20 des réseaux sociaux, pas dans le TOP20 des revenus, pas dans le TOP20 des stades, des performances sportives, de la revente des joueurs, du centre de formation… C’est sur ce genre d’évaluations qu’ils vont baser pour la Super League. (…) Les supporters ça compte, mais il y a d’autres moyens de faire de l’argent dans le football. Lyon est meilleur que l’OM sur le « matchday », les transferts, la formation… »

Mourad Aerts – source : FCMarseille (28/10/2020)

