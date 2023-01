L’OM proche de signer une nouvelle recrue !

L’OM devrait boucler une nouvelle arrivée lors de ce mercato hivernal. Ilic (Hellas Verone) pourrait s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures…

Selon Fabizio Romano, le joueur de 21 ans est déjà d’accord avec l’OM et devrait s’engager dans les prochaines heures. Le milieu offensif devrait rester à Verone jusqu’à la fin de saison en prêt…

Ancien joueur de Manchester City, le Serbe est international à sept reprises, et s’est montré très performant depuis son arrivée en Italie en 2020.

EXCL: Olympique Marseille are close to signing Ivan Ilić from Verona. Talks are advanced, deal could be done soon. 🚨🔵 #OM #TeamOM

Personal terms are already agreed with OM.

Ilić could stay at Verona on loan until the end of the season, it’s still under discussion. pic.twitter.com/3XtaKdfOso

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2023