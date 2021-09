L’OM réagit après le décès de ce jeune supporter

Un minibus transportant des supporters Marseille est entré en collision avec un camion, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan est d’un décès et huit blessés…

En rentrant du match face à Angers, un jeune supporter de l’Olympique de Marseille âgé de 23 ans a perdu la vie dans un accident de la route. Alors que le minibus était sur le chemin retour, il est entré en collision avec un camion sur l’A85, dans le Loir-et-Cher. Huit blessés sont actuellement à l’hôpital mais leurs vies ne seraient pas en danger.

L’OM a rédigé u. communiqué dans lequel on apprend que Pablo Longoria va se déplacer afin de soutenir les huit blessés.

L’Olympique de Marseille a appris cette nuit avec une infinie tristesse la disparition d’un de ses supporters dans un tragique accident de la route au retour du match entre Angers et Marseille.

8 autres supporters sont à cette heure hospitalisés. Les causes et les circonstances de cet accident demeurent inconnues ce matin.

Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt. A tous les fidèles des fanatics, groupe dont il faisait partie. Et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM.

Aussitôt la nouvelle connue, Pablo Longoria le président du club, très affecté, a décidé de se rendre aujourd’hui même auprès des victimes de ce terrible accident.