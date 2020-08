L’OM remplit les stades français, dérogation rejetée et les dernières déclas de Boudjellal… Les 3 Infos OM du weekend !

Les chiffres qui prouvent que l’OM remplit les stades en France !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’ouverture de son Data Lab à la fin du mois dernier. Une première étude a été menée pour mesurer l’impact du club marseillais sur les affluences en Ligue 1…

Et autant le dire, les chiffres avancés par le club lui sont très favorables. En se basent sur les données de la Ligue de Football Professionnel, l’OM explique par exemple que sa venue dans un stade augmente l’affluence habituelle du club hôte de 27% !

Un Vélodrome plein…

L’étude met également en valeur la croissance de l’affluence moyenne par match au Stade Vélodrome (en omettant les rencontres à huis-clos). Depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires, aucun autre club de Ligue 1 n’a connu une telle croissance de son nombre de spectateurs à la maison…

Si les relations entre la direction et les groupes de supporters n’ont pas toujours été au beau fixe ces dernières saisons et même si les résultats n’étaient pas au rendez-vous sur l’exercice précédent, force est de constater que le travail effectué pour remplir le stade porte ses fruits.

Pas forcément au niveau financier mais au moins au niveau du taux de remplissage. Un facteur rendant les rencontres plus attrayantes pour les spectateurs mais également pour les télés…

Vente OM : Boudjellal n’a pas totalement abandonné le projet de rachat !

Ce samedi dans les colonnes de Var-Matin, Mourad Boudjellal a affirmé qu’il ne laissait pas tomber ce projet.

tant que ces deux là seront là, Frank McCourt ne discutera pas — BOUDJELLAL

A LIRE AUSSI : Vente OM : Mourad Boudjellal se désolidarise d’Ajroudi et dézingue ses méthodes !

Abandonner l’idée de racheter l’OM? Pas du tout ! Mon ambition olympienne ne pourra juste pas se faire avec ces gens là. Et je ne parle pas de Monsieur Ajroudi, a lâché le dirigeant sportif avant d’enchaîner. Ces gens-là ? Il s’agit de Stéphane Cohen et de Marc Deschenaux. (…) Je ne peux pas accepter que l’on dise que les joueurs de l’OM sont des joueurs de second plan et je ne peux pas non plus accepter que l’on dise que les journalistes sont des menteurs. Ce sont eux les menteurs. Et je ne veux pas travailler avec des menteurs. (…) Il faut juste que Mohamed Ajroudi comprenne que tant que ces deux là seront là, Frank McCourt ne discutera pas. Vous savez, un proverbe arabe dit qu’on ne quitte pas un fauteuil pour s’asseoir sur une chaise. Je n’ai pas quitté le fauteuil, mais les deux personnes qui sont assises sur mes genoux doivent s’en aller »

Mourad Boudjellal – Source : Var-Matin

OM – ASSE : Mauvaise nouvelle pour les supporters…

La dérogation demandée par l’Olympique de Marseille afin d’accueillir 20 000 spectateurs au Vélodrome a été refusée par la Préfecture des Bouches-Du-Rhône…

Ce samedi, le journal L’Équipe nous informe que la dérogation réclamée par l’Olympique de Marseille a été refusée… La préfecture des Bouches-du-Rhône « considère que la jauge doit rester à 5 000 personnes », et pas à 20 000 spectateurs comme demandé par le club.

LES BOUCHES-DU-RHÔNE, ZONE ROUGE POUR LA CIRCULATION DU VIRUS…

La circulation du coronavirus en France n’aidant pas, le préfet a été obligé de refuser cette demande et en a fait part à Jacques-Henri Eyraud. Les Girondins de Bordeaux, qui ont formulé la même demande ont également essuyé un refus de la part de la préfecture de Gironde.