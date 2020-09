L’OM rend hommage à l’aventurier de Koh-Lanta

Bertrand-Kamal est décédé de la suite d’une longue maladie la semaine dernière. Cet aventurier de Koh-Lanta était un supporter inconditionnel de l’OM. Le club a tenu à lui rendre hommage une dernière fois.

Quel beau geste de la part du club. Après la défaite face aux Verts ce jeudi (2-0), l’Olympique de Marseille, via l’ensemble de son effectif, a offert un maillot dédicacé aux parents d’un supporter disparu tragiquement. Et ce dernier n’est autre que « Beka », aventurier de Koh-Lanta et apprécié de tous. Âgé de 31 ans, Bertrand-Kamal avait dévoilé sa maladie au sortir de l’aventure. « Je suis tombé malade après l’aventure. Je suis en plein combat contre la maladie. Je n’ai aucune honte avec ça. C’est un combat contre le cancer, cette fois, qui m’attend. Les épreuves ne sont pas encore terminées de mon côté. »

Beka était un fan de l’OM. L’ensemble des groupes de supporters, dont les SW, lui ont rendu hommage également. Denis Brogniart, animateur de l’émission, a salué l’initiative du club. RIP Beka

L’OM offre un maillot en l’honneur de Beka

Immense merci à l’Olympique de Marseille @OM_Officiel pour ce maillot floqué Beka signé par tous les joueurs et envoyé aux parents de Bertrand-Kamal! Beka était un supporter de l’OM depuis toujours! @FlorianThauvin @dimpayet17 @jheyraud #kohlanta pic.twitter.com/BZBIg0cXb5 — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 17, 2020

À noter, Pape Diouf, Michel Hidalgo ou encore Depé (supporter numéro 1 du club) ont reçu un hommage hier soir.