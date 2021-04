L’OM RINCE REIMS… [Thierry B Audibert]

Voilà vé, on ne demandait pas mieux que voir un match plaisant accompagné d’une victoire marseillaise sans crispation.



Alors, c’est effectivement parti une fois encore en mode mollo-mollo. Rien à se mettre sous la dent. De mornes offensives mal accompagnées d’un côté comme de l’autre, même si on avait l’impression que Reims manifesterait quelques velléités, on s’y attendait.



Départ trop tranquille



On entendait un commentateur parler de retard au pressing chez les olympiens, je pense plutôt pour ma part que les consignes étaient surtout d’empêcher les ouvertures vers Boulaye Dia ou un autre, dans le dos des défenseurs comme sur de trop nombreux buts ces derniers temps.



Les rémois ouvraient la marque sur corner mais les marseillais rétablissaient la situation trois minutes plus tard.

14e Corner dangereux pour Reims, les marseillais parviennent à se dégager.

15e Passe en retrait vers Mandanda bien molle. Le gardien marseillais parvient à la dégager.

33e 1re frappe du match pour l’OM avec Thauvin…



38e Nbuku de la tête sur corner, un catapultage, Thauvin l’a lâché au marquage…



41e Contre-attaque marseillaise éclair. Thauvin sur une relance de Mandanda, contrôle et lance Lirola dans la profondeur. L’espagnol va jusqu’à la ligne de sortie et redresse en retrait vers Payet qui met au fond. 1-1



44e Encore Lirola qui suite à une interception part vers l’axe puis lance Payet à droite, le réunionais lève la tête et voit le bel appel de Milik au 2e poteau, le polonais tacle le ballon et l’envoie au fond.



Après la reprise, on ne peut pas dire que le travail des deux équipes nous ait beaucoup intéressé, mais cela allait s’animer dans la dernière demi-heure.



L’OM fait le break



65e Boulaya Dia s’échappe côté droit, arrive angle fermé, Perrin d’abord pris de vitesse tente un tacle de desperado et se heurte à Mandanda venu boucher son angle. Le ballon va sur le poteau. Ouf !



68e Faute de Milik sur un rémois que l’arbitre ne siffle pas, Rongier récupère la balle et s’avance mais prend un tacle et une semelle par Faes, carton jaune, le deuxième, le défenseur rémois quitte le terrain.



76e Thauvin entre les jambes d’un rémois vers Rongier dans la surface, celui-ci se retourne et donne à Payet qui met au fond. 1-3.



Milik se voyait annuler un but pour un hors-jeu. Auparavant, Perrin devait sortir dans les suites de la douleur liée au contact avec son gardien. On avait de la peine pour lui de ne pouvoir aller au bout de ce match où il fût bon, lui qui avait tant besoin de se montrer.



Un bon OM



Rongier qui avait remplacé Kamara en 1re mi-temps est l’auteur d’une belle rentrée. Pas vraiment de merguez sur ce match. Lirola encore excellent même s’il a un peu gâché, Payet bon, Milik aussi, Thauvin présent mais pas trop en réussite. Mandanda n’a pas eu grand chose à faire.



Les olympiens jouent le jeu par rapport à l’entraîneur. J’ose même dire qu’il semble qu’on ait de nouveau un club uni de la téte aux pieds. De Longoria jusqu’au banc. Il y a un esprit. Et des idées de jeu : verticalité, jeu en une touche, de la disponibilité, de la technique, de l’agressivité, on prend un but mais on dirait que l’hémorragie est stoppée. Ma foi… que demande le peuple olympien ?



L’OM a rincé Reims ! Champagne !



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert