« L’OM risque de revivre la dernier MERCATO de Franck Passi sous MLD »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille (en mode confinement) où l’on évoque la situation financière de l’OM et le prochain mercato qui s’annonce terriblement complexe pour le club marseillais.

Notre journaliste et présentateur Débat Foot Marseille évoque le prochain mercato de l‘OM qui s’annonce selon lui très complexe compte tenu de la situation financière catastrophique du club marseillais :

Il faudra donc être capable d’aller te chercher un Bafé Gomis en prêt, un Florian Thauvin…

A lire aussi : OM : BENZEMA vole au secours de Valère Germain face à Mohamed Henni ! « il n’est pas nul ! »

« Je me demande si l’on ne va pas revivre la dernière année de transition avec MLD et Franck Passi où il est obligé de bricoler complètent en allant chercher des joueurs en prêt, et en fin de contrat… Je pense qu’ils vont également devoir comme à cette époque liquider une partie de l’effectif. Il faudra donc être capable d’aller te chercher un Bafé Gomis en prêt, un Florian Thauvin, un William Vainqueur, un Sakai. Vu les finances du club la prochaine intersaison pourrait bien ressembler à ça. » Benjamin Courmes – Journaliste Football Club de Marseille – Source : Débat Foot Marseille

Le dernier Débat Foot Marseille en intégralité