L’OM risque gros avec le FAIR PLAY financier, AVB absent pour le choc face au PSG? Rennes vient à 6pts… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous proposes les 3 infos de la journée ! Au menu aujourd’hui : L’OM risque gros avec le FAIR PLAY financier, AVB absent pour le choc face au PSG? Rennes vient à 6pts…

Finances : L’OM devait commencer à vendre en janvier, Eyraud n’a pas convaincu l’UEFA?

Après une première enquête sur les finances du club, l’ICFC a livré le dossier à la chambre de jugement de l’UEFA… La direction de l’Olympique de Marseille n’aura pas réussi à convaincre l’instance européenne.

Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas été très convaincant devant les instances européennes selon les informations rapportées par le JDD. En effet, ce dimanche, nous apprenons que le président de l’Olympique de Marseille aurait raté son audition devant les enquêteur de l’ICFC.

L’OM devait commencer à équilibrer ses comptes en janvier…

L’instance européenne aurait jugé que le club ne pourrait pas remplir ses objectifs et a donc transmis le dossier à la chambre de jugement. Pour rappel, l’OM doit vendre avant le 30 juin 2020 et avoir déficit de 30 millions d’euros maximum pour éviter des sanctions. Le club risque toujours une lourde amende ainsi que l’interdiction de participer à la Ligue des Champions en cas de qualification en fin de saison…

A LIRE AUSSI : Fair Play Financier : L’OM risque très gros !

Toujours selon le JDD, les instances du fair-play financier auraient commencé à se pencher sur le dossier de l’Olympique de Marseille à cause de l’absence de vente lors du mercato hivernal. L’hebdomadaire français affirme que le club devait commencer à équilibrer ses comptes au mois de janvier mais cela n’a pas été le cas…

Jacques-Henri Eyraud et ses équipes n’auraient pas réussi son oral devant l’UEFA ! https://t.co/JAS0P8mZe0 — Foot Mercato (@footmercato) March 8, 2020

OM : Que risque Villas-Boas après son carton rouge?

Ce vendredi face à Amiens, André Villas-Boas a eu un échange musclé avec l’arbitre de la rencontre, François Letexier. Il a reçu un carton rouge et devrait être suspendu un match minimum selon L’Equipe.

En protestant les décisions de Monsieur François Letexier, André Villas-Boas a reçu un carton rouge après deux jaunes. Le coach de l’Olympique de Marseille qui a perdu son sang froid risque donc deux matchs de suspensions selon le quotidien sportif L’Equipe.

S’il va manquer la rencontre face à Montpellier, il pourrait aussi être absent face au PSG lors de la réception du 22 mars. Un coup dur pour les Olympiens qui pourrait affronter l’actuel leader de Ligue 1 sans leur coach sur le banc.

A LIRE AUSSI : OM – Amiens : Grosse désillusion, weekend dangereux au classement et retour de Thauvin !





« Je m’excuse pour cet échange de paroles avec l’arbitre »

« Je m’excuse pour cet échange de paroles avec l’arbitre. Je pensais qu’il y avait faute sur Valère Germain (juste avant le but) mais il n’y avait pas faute. Le penalty, je pense que c’est une mauvaise décision de la personne qui est sur la VAR, qui n’a pas fait son travail. De toute façon, il y a des opinions diverses sur le sujet, je dois les respecter. Mon rôle est de respecter les arbitres et de ne pas en faire trop même si je pense que la jambe de Guirassy va contre le genou d’Amavi. Si on a une assistance vidéo millimétrique pour dire que Guirassy n’est pas hors jeu, on doit avoir un appel du VAR pour au moins regarder l’image. (…) Je vous le dis sincèrement, je pense que je me suis raté sur les changements. Parce que j’ai changé un peu la ligne défensive et j’en avais pas besoin. Mais juste avant ce changement, Bouna avait pris un coup et j’ai décidé de le changer. Ce n’est pas la faute de Sakai bien évidemment ni Thauvin ni Lopez, c’est ma responsabilité. J’ai fais ce choix-là parce que Valère était bien et il est important sur les coups de pieds arrêtés. L’autre jour, j’ai changé la zone contre Nîmes sur coup de pied arrêtés et le deuxième but de Nîmes est arrivé là-dessus. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse d’après-match

Ligue 1 : Le Stade Rennais explose Montpellier et revient sur l’OM !

L’Olympique de Marseille ne s’est pas rendu la tâche facile en ne prenant qu’un point face à Amiens ce vendredi soir… Le Stade Rennais revient à 6 points de l’OM en s’imposant face à Montpellier.

En effet, Rennes s’est imposé ce dimanche face à Montpellier sur le score de 4 – 0 ! Un match qui était important pour l’Olympique de Marseille puisque les joueurs de Julien Stephan sont 3e, juste derrière les Marseillais. Cette victoire permet aux Bretons de revenir à 6 points de l’OM avant que le LOSC reçoive Lyon pour le match de clôture de la 28e journée de Ligue 1.

Le programme de la 28ème journée de Ligue 1

Vendredi 6 mars

OM- AMIENS : 2 – 2

Samedi 7 mars

Strasbourg – PSG: reporté

Nice – Monaco: 2-1

Metz- Nîmes: 2 – 1

Angers- Nantes: 2 – 0

Dijon- Toulouse: 2 – 1

Reims – Brest : 1 -0

Dimanche 8 mars

ASSE – Bordeaux: 1 – 1

Rennes- Montpellier : 5-0

Lyon – ASSE : 21h00

Le classement provisoire