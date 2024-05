L’OM se fait dézinguer par la presse sportive après son élimination !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’Atalanta (3-0) ce jeudi lors des demi-finales retour de Ligue Europa. Au delà de l’élimination, c’est surtout la prestation de l’équipe qui est au centre des critiques !

L’Equipe évoque un « supplice » et de joueurs « dépassés sur tous les plans qui ont raté leur 1/2 finale rattrapés par leurs lacunes ».

La Provence utilise aussi le terme éteindre à sa Une. Le quotidien régional souligne la différence de niveau sur cette rencontre, «combien de classe d’écart ce jeudi soir (hier) entre Bergamasques et Provençaux, entre une équipe joueuse et une autre pétrifiée ? Trop, et même de quoi ne jamais vraiment regretter l’occasion ratée de Pierre-Emerick Aubameyang (en larmes à la fin du match) à l’aller.»

A la une de La Provence du vendredi 10 mai pic.twitter.com/ROL41Rxcp4 — La Provence (@laprovence) May 9, 2024

De son côté RMC fait un terrible constat sur les résultats de l’OM à l’extérieur cette saison. « Toutes compétitions confondues, l’OM n’a remporté que deux autres rencontres à l’extérieur: contre Thionville en Coupe de France (0-1) et face à l’AEK Athènes durant la phase de groupes de Ligue Europa (0-2). »

🇪🇺 Le très beau parcours européen de l’OM s’arrête en demi-finale, sur la pelouse de l’Atalanta !https://t.co/mYmhyP0BO8 pic.twitter.com/iGQXfCd5Rn — RMC Sport (@RMCsport) May 9, 2024





La réaction du défenseur de l’Olympique de Marseille Leonardo Balerdi au micro de Canal + suite à la lourde défaite de l’OM face à l’Atalanta (3-0) lors des demi-finale retour de la Ligue Europa : « Je suis vraiment dégoûté et très très triste car on ne peut pas donner ce cadeau à nos supporters et à toute la ville qui attendait ça. Il faut maintenant finir la saison et il faudra donner plus la saison prochaine. Ce soir ce n’est pas suffisant, on doit donner plus pour aller chercher cette finale et je ne sais même pas ce que je peux dire de plus. Je remercie vraiment les supporters qui sont toujours là ! » a déclaré le défenseur de l’OM au terme de la rencontre.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre.