L’OM se noie dans la salade niçoise.

Il avait fait une magnifique journée sur la capitale française du football. Quelque chose de spécial s’annonçait sans que l’on puisse précisément déterminer quoi. Il faut toujours être prêt à tout avec l’Olympique de Marseille et se garder d’interpréter les signes.

Le stade encore une fois plein comme un œuf était prêt à vibrer mais la compo interpelait tout un chacun. On attendait la titularisation de Payet, pas celle de Vitinha qui vient juste de débarquer. Au milieu c’est Guendouzi qui reculait et Veretout qui sortait. Cela faisait beaucoup de changements pour un match important. Mais Tudor avait sûrement décidé que le match le plus important de la semaine serait celui de mercredi pour la réception du Qatar. Il avait choisi de ménager Alexis Sanchez et Veretout. Pour le reste, c’était du classique.

La partie a démarré à 3000 à l’heure avec des niçois sous la pression, incapables de sortir de leurs trente mètres pendant 3 minutes, mais ils faillirent bien mettre un coup de clim’ quand Moffi qui avait appelé le ballon à droite trouvait Kephren Thuram aux 18 mètres. Il mettait heureusement à côté (4e).

À la 12e Chancel M’Bemba était heureusement revenu coulisser pour empêcher Moffi d’exploiter un ballon dangereux dans la surface.

À la 16e Clauss bien lancé par Tavares choisissait la frappe mais Schmeichel repoussait.

21e Ünder servi par Payet frappe du gauche mais le gardien niçois met en corner, il avait la possibilité de croiser, dommage. Sur le corner tiré en deux temps Gigot s’élève plus haut que tout le monde mais sa tête passe largement au-dessus.

25e La balle circule dans la surface et autour, ça se termine par une frappe angle fermée côté droit qui passe au-dessus.

37e Les niçois amorcent une attaque, bien construite. Le ballon traverse tout le stade. Les rouge et noir font courir les olympiens, il y a une frappe puissante que Pau Lopez ne peut que repousser, un niçois à suivi et marque d’une tête plongeante.

Les niçois doublent la marque suite à un nouveau tir repoussé que la défense a laissé faire passivement, c’est l’heure des cadeaux, un niçois reprend et marque, cette fois le gardien marseillais ne peut s’interposer.

Comment les olympiens se sont-ils retrouver menés à la mi-temps ? Du Stade il était perceptible que les niçois parvenaient à mieux faire circuler le ballon. Ils se procurèrent les meilleures occasions et c’était presque logique qu’ils mènent au score. Ils faisaient courir les olympiens alors quand les marseillais ne trouvaient pas leur fluidité, leur verticalité habituelle. Trop d’imperfections mais sans que je puisse déterminer si cela relevait de la maladresse ou du parfait verrouillage niçois. Il y avait de la volonté constante de casser les lignes chez les hommes de Digard et leur puissance et leur vélocité le leur permettait.

À la mi-temps, Tudor sortait logiquement Payet et Vitinha pour Sanchez et Malinovskyi. Il fallait changer quelque chose. Cela crevait les yeux que Sanchez avec ses mouvements, sa capacité à garder le ballon, ses décrochages avait manqué dans le dispositif. D’ailleurs, les deux premières occasions après la reprise étaient marseillaises, mais les deux tirs marseillais trouvaient à chaque fois un niçois sur leur trajectoire. Mais la plus belle occasion était pour Moffi parti tout seul après s’être joué de la défense marseillaise mais sont tir croisait ne trompait pas Pau Lopez. Ouf !

Le Vélodrome retrouvait des couleurs à la 60e quand Clauss centrait pour Malinovskyi qui réduisait la marque du gauche. C’était de la folie. Il y eut une suite de corners mais sur le premier Ünder bien placé, n’enroulait pas assez du gauche our tromper le portier niçois.

69e M’Bemba sortait pour Kolasinac et Rongier pour Veretout.

70e Veretout sortait une merveille de passe pour Clauss qui frappe angle fermé, personne n’était dispo pour un centre en retrait.

Il y avait du KO dans l’air sans que l’on sache de quel côté allait basculer le match. 74e ce sont les niçois qui frappaient angle fermé obligeant Pau Lopez à s’interposer.

À la 75e les olympiens semblaient chercher leur second souffle alors que les niçois ne lâchaient rien.

81e Ounahi entrait à la place de Guendouzi.

Malheureusement, ce sont les niçois par Brahimi qui reprenaient le large. Le match était plié. Il faut saluer la victoire niçoise qui ne doit rien à personne. C’est une victoire tactique, avec de la vaillance et de vrais arguments en terme de vitesse, de puissance et de technique. L’OM était ce soir bien trop lent, emprunté, bien que ne manquant pas de volonté. L’équipe est très bien réglée avec les titulaires habituels mais Tudor a privilégié le match contre le Qatar en Coupe de France mercredi. Espérons qu’il aura raison. Mais la victoire appelle la victoire… l’OM peut faire mentir tous les dictons, on peut donc continuer à espérer.

Payet n’est pas responsable de la première mi-temps. Il joue peu. C’est toute l’équipe qui a été en-dessous. Sanchez semble indispensable. Malinovskyi a mis son premier but, il aurait pu en mettre un autre s’il n’avait pas été contré au dernier moment.

Nous restons deuxième mais attention.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert