L’OM se qualifie pour les 16es de finale Coupe de France, Salcedo toujours dans le viseur et Kadewere pisté… Les 3 infos OM de ce jour !

Trélissac – OM (1-1) : L’OM se qualifie aux tirs au but grâce à deux arrêts de Pelé !

L’Olympique de Marseille se qualifie pour les 16e de finale de Coupe de France grâce à deux arrêts de Yohann Pelé aux tirs au but.

Trélissac OM Diaby 1′ 20′ Payet

Le onze marseillais

Pelé Sarr – Alvaro (119′ Perrinà – Caleta-Car – Sakai Rongier – Strootman – Lopez (82′ Radonjic) (90′ Khaoui ) Germain – Benedetto (68′ Aké) – Payet

Le match

L’Olympique de Marseille a rapidement pris un but (1′) après une erreur de Yohann Pelé. L’attaquant de Trélissac, Diaby, en a profité pour contrer le ballon qui a filé dans les cages marseillaises… Après ça, l’OM n’a pas réussi à mettre le pied sur le ballon durant près de 10 min. Dimitri Payet s’est illustré sur son côté gauche avec un magnifique but d’un lob. (20′)

Une égalisation qui a permis aux Marseillais de reprendre du poil de la bête… Les joueurs de l’OM n’étaient pas loin d’aggraver le score à plusieurs reprises, notamment avec une grosse frappe après une belle combinaison avec Payet sur corner. Juste avant la mi-temps, Caleta-Car n’était pas loin non plus de trouver le chemin des filets de la tête. Malheureusement, le gardien de Trélissac s’est illustré en repoussant bien le ballon.

Des Marseillais plein de doute, Sakai expulsé…

Dès l’entame de la seconde période, les intentions ont été les mêmes : tenter de reprendre l’avantage sur l’adversaire du jour… Mais les Marseillais ont eu du mal à se défaire des joueurs de Trélissac, restés très concentrés tout au long de la rencontre. Ni l’entrée d’Aké, ni celle de Radonjic n’auront changé la physionomie de cette rencontre malgré un raid du Serbe à la 88′, très vite stoppé par la défense trélissacoise. Deux minutes plus tôt, Yohann Pelé et les siens ont tremblé après une frappe d’Aguad qui frôle le cadre a frôlé le cadre.

Prolongation et tirs aux buts…

A quelques minutes de la fin du match, Hiroki Sakai est expulsé après deux tacles espacés de trois minutes. Le latéral japonais était bien trop en retard sur ses interventions et laisse ses coéquipiers à dix juste avant les prolongations. Dès le début de ces dernières, Khaoui entre en jeu à la place de Germain et prend le couloir gauche. Après une percée, il trouvé Payet dans la surface mais le numéro 10 ne parvient pas à trouver une position pour frapper.

Rien a vraiment se mettre sous la dent lors des prolongation si ce n’est une frayeur à la 105′ après un centre de Trélissac contré par Alvaro. Heureusement, Caleta-Car était là pour dégager le ballon de la surface marseillaise. Il a fallu attendre la 111′ pour voir une bonne accélération de Rongier. L’ancien nantais sert bien Aké qui était parti dans la profondeur.

Il tente sa chance du droit mais le gardien réagit bien. Radonjic se joue de la défense trélissacoise sur son côté gauche. Il centre en retrait mais seul un homme de Vostanic contre le ballon. Ça revient dans les pieds de Payet qui arme une frappe qui termine sa course sur Aguad, ancien joueur d’Andrézieux. Radonjic re-tente sa chance sur son côté. Après quelques dribbles, l’international serbe arme une frappe enroulé pied droit qui ne trouve que les gants de Navaux.

Séance de tirs aux buts qui débute par une magnifique lucarne de Payet… Personne ne rate jusqu’au 6e tir, bien arrêté par Pelé. Le gardien de l’OM s’oppose une seconde fois au tireur de Trélissac. L’Olympique de Marseille est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France !

le but de DIA

Le but de Payet

Mercato : L’OM en pince pour l’actuel meilleur buteur de Ligue 2?

Selon les informations du Daily Mail, l’OM s’intéresserait à Tino Kadewere, actuel meilleur buteur de Ligue 2.

Lors des dernières conférences de presse, les journalistes ont forcément évoqué le mercato avec André Villas-Boas. Le coach portugais n’a pas donné d’indications sur ses volontés de recrutement, expliquant que sans départ, il n’y aurait aucune arrivée à l’Olympique de Marseille. Cela n’empêcherait pas la direction sportive de travailler et observer certains joueurs…

Kadewere pencherait plus pour l’Angleterre…

Et selon les dires du Daily Mail, ce serait le cas de Tino Kadewere, actuel meilleur buteur de Ligue 2 qui fait les beaux jours du Havre. Avec 17 réalisations, il est à 6 longueurs du second meilleur buteur. L’attaquant zimbabwéen aurait donc tapé dans l’oeil de l’OM mais également de Lyon et des clubs anglais.

Toujours selon le média anglais, c’est vers la Premier League que le buteur souhaiterait aller. Southampton et Bournemouth seraient prêt à débourser les 12 millions d’euros qui pourraient convaincre Le Havre de le laisser filer.

Mercato : L’OM toujours sur les traces de ce défenseur mexicain?

Déjà annoncé dans le viseur de l’OM, Carlos Salcedo serait toujours suivi par la direction sportive marseillaise…

Un mercato hivernal calme devrait attendre les suiveurs de l’Olympique de Marseille. Pourtant, de nombreuses rumeurs gravitent autour du club, comme la probable arrivée d’un nouveau défenseur central.

Prêt avec option d’achat pour Salcedo?

Après Nathan Ferguson ou Pavlovic, l’OM s’attaquerait à une piste déjà évoquée les saisons précédentes : Carlos Salcedo. L’agent du défenseur mexicain qui évolue aux Tigres aurait été en contact avec la direction sportive de l’OM.

Selon les informations obtenues par Goal, l’actuel coéquipier de Gignac pourrait venir à Marseille dès cet hiver sous forme de prêt avec option d’achat. En octobre dernier, Football Club de Marseille vous informait qu’André Villas-Boas était entré en contact avec l’international mexicain âgé de 26 ans.