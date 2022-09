L’OM se rate complètement ! GROSSE DESILLUSION ! Payet et Gerson pointés du doigt !

Voici le replay du debrief de la défaite de l’OM lors du seconde match de Ligue des Champions face à Francfort. Une défaite 0-1 mais surtout une grosse frustration suite à une prestation ratée et sans envie des hommes d’Igor Tudor. Nicolas Filhol était accompagné par Jean Charles de Bono, et Yacine Youssfi pour les habituels 3 enseignements du match, l’analyse à chaud et votre debrief…