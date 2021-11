« L’OM sera dans les trois premiers cette année »

Même si l’OM s’est imposé ce dimanche (0-1), le Clermont Foot a posé des problèmes aux coéquipiers de Bouba Kamara. Pascal Gastien, coach des Auvergnats et ancien marseillais, est optimiste pour les hommes de Jorge Sampaoli concernant la suite de la saison…

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Clermont sur le score de 1-0 grâce à un très joli but de Cengiz Ünder. Malgré ce succès, les Marseillais n’ont jamais réussi à prendre le contrôle du match.

L’entraineur de Clermont Pascal Gastien, voit malgré tout l’OM finir sur le podium cette saison :

C’est tout bénéfice pour eux– Gastien

« Bien sûr, ils ont ménagé certains joueurs. C’est tout bénéfice pour eux, ils seront prêts pour ce fameux match contre la Lazio qui est très important pour le club. Je leur souhaite le meilleur mais c’est vrai que c’est tout bénéfice pour eux. Leur entrée leur a apporté plus de lucidité dans le jeu, nous on apprend et j’espère qu’on avance. Ca va nous servir pour les prochains matchs. On a été ambitieux, on est allés les chercher haut. On a joué contre une équipe avec de très bons joueurs, car même sans Payet et Milik, il reste deux ou trois très bons joueurs. Je ne fais pas trop de soucis pour eux, ils vont être dans les trois premiers cette année je pense. » Pascal Gastien— Source: Conf d’après match (31/10/21)

On attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir

Sur son blog Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a apporté son analyse sur la rencontre entre l’OM et Clermont. L’ancien consultant de Canal + a notamment exprimé sa frustration de voir les Marseillais ne pas profiter du côté inoffensif des Clermontois.

« Dans le match du soir, l’OM l’a emporté à Clermont sur une jolie frappe enroulée d’Ünder mais que cette rencontre fut triste et pas vraiment maîtrisée par une formation olympienne où Sampaoli avait quand même pas mal fait tourner, débutant sans Payet ni Milik. Deux absences qui n’expliquent pas ce manque de maîtrise globale et ce manque criant d’inspiration.Pourtant privé pendant plus d’une heure de Bayo, sanctionné par son club, Clermont était totalement inoffensif et Marseille n’a jamais su ni même voulu en profiter. Peut-être que la confiance n’est pas optimale chez les Olympiens en ce moment mais on attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (31/10/21)