« L’OM s’est fait arnaquer, un braquage au grand jour ! »

Le fonds d’investissement CVC a réparti une énorme somme d’argent à plusieurs clubs après un accord avec la LFP. Une répartition vraiment pas équitable d’après David Gluzman, banquier et spécialiste de l’économie du sport.

Le CVC a passé un accord avec la LFP il y a quelques mois et un gros chèque est arrivé dans les caisses des clubs. Une bonne nouvelle pour ces derniers mais qui pourrait tout de même laisser des regrets aux Marseillais ! En effet, comme l’explique David Gluzman, banquier et spécialiste de l’économie du football sur RMC, la direction de l’OM pourrait se sentir lésé !

La rivalité PSG – OM, c’est le match qui est attendu ! Ça n’a pas de sens

« Regardez la répartition de la manne CVC ! C’est une répartition de lâche ! Comment l’OM accepte de toucher deux fois moins que le PSG qui a touché 200M€ et qui a d’ailleurs fait plus ou moins un geste et pris moins que ce qu’ils devaient. 90M€ pour l’OM… Et ce sont des décisions arbitraires ! Moi demain je suis le président de Lens, j’ai mis 87M€ de mes fonds propres pour sauver mon club de la Ligue 2 et je vois que Nice prend deux fois et demi plus que moi… L’OM s’est fait arnarquer, un braquage au grand jour ! C’est le club préféré des Français ! C’est un produit d’appel, la rivalité PSG – OM, c’est le match qui est attendu ! Ça n’a pas de sens. »

🗣️ David Gluzman : « La répartition de la manne CVC, c’est un braquage au grand jour. Comment l’OM accepte de toucher deux fois moins que le PSG ? » #RMCLive pic.twitter.com/e1seBxT21r — After Foot RMC (@AfterRMC) January 9, 2024

« Dans ce deal avec CVC, l’OM aurait dû toucher au moins 270 millions d’euros au lieu de 90 »

Pour Christophe Bouchet, l’OM aurait dû toucher « au moins trois plus » lors de l’accord passé entre la LFP et le fonds d’investissement CVC: « Dans ce deal, l’OM aurait dû percevoir au moins 270 millions d’euros au lieu de 90″, déclarait-il à La Provence. Une situation qui n’est pas inédite d’après le dirigeant français: « Ça fait quand même plusieurs décennies que l’OM se fait voler. Je le rappelle dans le bouquin, en 2003, on prenait les droits TV, on les divisait par 20. Les Sedan ou Auxerre touchaient la même chose que l’OM. C’était une réalité. »

Selon l’homme politique, la valeur économique de la Ligue 1 dépend majoritairement du PSG et de l’OM, mais Bouchet ne comprend pas pourquoi l’OM ne perçoit pas plus de fonds: « La valeur économique du championnat de France est aux deux-tiers, peut-être même aux trois-quarts, liée à l’OM et au PSG, puis au PSG et à l’OM. On fait un deal avec un fonds, on répartit l’argent et l’OM touche la même chose que Rennes et Nice. Je n’arrive pas à comprendre comment l’OM a accepté de se faire détrousser comme ça ».