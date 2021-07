L’OM s’impose 3-0 pour son premier match amical !

Ce dimanche, l’OM affrontait Martigues (N2) en match amical. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés 3-0 pour la première rencontre amicale de pré-saison.

Le match amical contre Martigues s’est déroulé en trois mi-temps de 30 minutes. Les pros ont pu jouer les deux premières, et ont permis à l’OM de mener 2-0, après un but de Kamara et Benedetto. La troisième a permis à Jorge Sampaoli de faire évoluer les minots du centre de formations. Esey Gebreyesus, attaquant suisse né en 2004, a inscrit la troisième réalisation de la partie.