L’OM snobé par les notes du journal l’Equipe

Le journal L’Équipe vient de publier son onze de la saison de Ligue 1 et aucun joueur de l’OM, pourtant troisième du championnat, n’y figure. La moyenne des notes a été fatale aux joueurs marseillais !

Malgré sa troisième place en championnat l’Olympique de Marseille est complètement absent de l’équipe type de la saison dévoilée par le quotidien l’Équipe, ce matin.

Le RC Lens, auteur d’une saison historique y est omniprésent et compte sept joueurs, titulaires et remplaçant confondus, en plus du titre d’équipe de l’année avec la note moyenne de 5,67. Franck Haise, coach Lensois est également élu entraîneur de l’année pour L’Équipe.

🎖🇫🇷 Loïs Openda est dans l’équipe type de la saison de Ligue 1 du journal @lequipe 🗞 Quelle première saison vraiment 👏 pic.twitter.com/o1D9VJjb5C — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) June 5, 2023

Pas d’impartialité dans les choix cependant car il n’y en a pas. Le onze est en fait constitué via les notes données aux joueurs tout au long de la saison par les journaliste de L’Équipe. Au terme des 38 journées, une moyenne est faite pour les joueurs comptant 20 apparitions ou plus et cela donne l’équipe type de la saison du quotidien.

Kamara et puis c’est tout

L’année dernière déjà, aucun Marseillais n’avait une place de titulaire dans le onze type de la saison de L’Équipe. Seul Boubacar Kamara et sa note de 5,78 avait réussi à se frayer une place sur le banc.

Une deuxième et une troisième place en deux saisons, mais seulement un joueur présent et aucun parmi les titulaire dans l’équipe type du quotidien, en deux ans. Une notation trop sévère pour les Olympiens ? Ou une force collective qui s’exprime au dépend des individualités ? La question reste ouverte…