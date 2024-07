L’OM s’offre un nouveau coordinateur sportif

Suite à l’officialisation du nouvel entraineur Roberto De Zerbi, l’OM va commencer sa reconstruction. Le nouveau coordinateur sportif de l’Olympique de Marseille va être Aziz Mady Mogne d’après RMC.

Ancien footballeur, le Franco-malgache Aziz Mady Mogne devrait rejoindre Marseille en tant que coordinateur sportif. C’était un souhait des dirigeants de nommer une personne à ce poste pour remplacer David Friio, qui avait quitté la Provence pour Lyon l’automne dernier. Il arrive en provenance du FC Lorient relégué en ligue 2, et fera notamment la liaison entre le secteur professionnel et le centre de formation.

❗️🔵⚪️ L’ #OM va enregistrer la venue d’Aziz Mady Mogne, ex Fc Lorient. Il occupera le poste de coordinateur sportif, qu’occupait David Friio à l’époque même si leurs profils sont différents. AM fera notamment la liaison entre le secteur professionnel et le centre de formation. pic.twitter.com/Rd5wFVVQsK

— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 1, 2024