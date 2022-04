L’OM s’offre un record français en coupe d’Europe

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé contre l’équipe grec du PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller d’Europa Conférence League. L’évènement a été notamment marqué par un but incroyable signé Dimitri Payet. Grâce à cette victoire, les Olympiens enchainent une sixième victoire consécutive en Coupe d’Europe cette saison, chose inédite pour un club français depuis les Girondins de Bordeaux lors de la saison 2009-2010.

La série de victoires avait débuté par celle face au Lokomotiv Moscou à l’occasion de la 6e journée de phase de groupes d’Europa League, l’OM avait ensuite été reversé en Conférence Europa League, enchainant ainsi les victoires, à l’aller et au retour face à Qarabag en barrages et face à Bâle en huitième de finale. L’objectif pour le club sera surement de faire grimper ce chiffre et dépassé les 10 victoires consécutives, ce qui hisserait l’OM en finale de la compétition et ainsi faire oublier le triste record de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions.

Pour rappel, la série noire de l’OM avait débuté en 2012 par la défaite, mais qualification à l’extérieur contre l’Inter Milan grâce au fameux but victorieux de Brandao. Elle se poursuit avec la campagne 2013-2014 où l’OM avait fini son groupe en totalisant 0 point sur 18 possibles.

Enfin, plus récemment lors de la saison 2020-2021, le club, alors entrainé par le technicien portugais André Villas-Boas avait enchainé quatre défaites consécutives, portant le total à 13. Le 1er décembre 2020, l’OM s’impose contre l’Olympiakos (2-1) grâce à deux buts inscrits sur penalty par Dimitri Payet permettant ainsi aux Olympiens d’arrêter cette spirale négative.