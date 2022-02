L’OM s’oublie en 2e mi-temps…

On ne dira jamais assez qu’un match de football dure plus de 90 minutes, qu’il est composé de deux mi-temps et que dominer la première, territorialement, physiquement et footballistiquement ne suffit pas si on ne fait pas la même chose dans la seconde. Les olympiens reviennent à Marseille bredouille de ce déplacement pour avoir accepté de perdre le ballon sans lutter.

La première mi-temps fût conforme à ce que nous avons l’habitude de voir côté olympien avec une monopolisation du ballon, du calme et de la maîtrise dans les sorties de balles, dans les jeux en triangle au milieu. Cela dura tout au moins jusqu’au but (10e) après quoi les lyonnais donnèrent l’impression de pouvoir prendre le contrôle du jeu, sans succès. On ne pouvait que déplorer la mauvaise gestion de trois situations (17e, 32e, 35e) qui auraient pu permettre de faire le break.

4e minute Kamara aux 18m bénéficie d’un renvoi de la défense lyonnaise, sa reprise en demi-volée passe au-dessus.

10e Double corner pour Payet à l’endroit exact où il avait pris la bouteille sur la tête en novembre. Sur le second, Guendouzi se délivre du marquage de Dubois pour mettre la tête croisée au premier poteau, et ça rentre. 0-1

12e Gusto se présente seul et tente le grand pont devant Lopez mais c’est le gardien marseillais qui remporte le duel.

17e Superbe action marseillaise, Luis Henrique manque un contrôle et perd l’opportunité de frapper, le ballon revient à droite sur Lirola qui centre… Guendouzi encore lui est à la réception pour reprendre, ça passe malheureusement au-dessus.

Jusqu’à la 26e minute, les lyonnais, qui doivent réagir, parviennent à mieux tenir le ballon, nous sommes sur le reculoir mais la défense marseillaise résiste.

32e Sur un contre mené par Ünder, le ballon arrive sur Lirola qui foire son centre pour Henrique alors qu’il pouvait frapper.

35e Encore un contre marseillais mal exploité par Guendouzi qui avait reçu le ballon alors qu’il fallait solliciter côté droit.

44e Luis Henrique qui n’a rien produit de probant jusqu’ici perd un ballon important qui se transforme en contre dangereux, heureusement sans conséquence.

0-1 à la mi-temps. Rien n’est fait, il va falloir maintenir la pression et convertir le plus vite possible une occasion.

56e Luis Henrique magnifiquement lancé dans la profondeur par Payet est encore incapable de se mettre en bonne position par manque de tranchant et de coup de rein, il parvient à transmettre à Guendouzi qui frappe au-dessus.

Les lyonnais monopolisent le ballon, nous sommes moins compacts, les contres ne sont plus favorables et nous ne prenons plus les seconds ballons, défensifs et offensifs.

67e Ünder vendange une magnifique occasion, trop gourmand il cherche à enrouler alors qu’il a Payet à côté prêt à mettre.

69e Harit remplace Luis Henrique qui n’a rien fait.

70e Double intervention de Pau Lopez, l’OM s’en sort très bien.

72e Belle combinaison lyonnaise qui se termine par une frappe de Shaqiri au-dessus.

73e Nouvelle frappe de Shaqiri côté gauche mais ça passe au-dessus encore.

L’OM ne produit plus rien, n’aligne plus les passes, les joueurs ne sont plus en connection, les lyonnais récupèrent plus vite le ballon et finalement à force de ne plus jouer, centre de Gusto repris de la tête par Shaqiri tout seul aux six-mètres qui égalise. 1-1.

En arrêtant de jouer, en acceptant la domination lyonnaise, en ne gagnant plus les duels, les marseillais se sont exposés et ils se sont fait punir sans qu’il n’y ait rien à redire. Le pire est que nous aurons tous vu comment les lyonnais ont redoublé d’énergie dans le pressing pour disputer chaque ballon, chaque un contre un, encouragés par leur entraîneur et on a l’impression que les marseillais ont lâché, n’ont pas voulu faire face. L’OM, il faut le dire, s’est fait bouffer physiquement par Lyon. Combien de fois serons-nous aller dans la surface adverse en 2e mi-temps ? Une fois, deux fois avec Guendouzi et Ünder. Trop peu et c’est à la 84e que Milik entrait à la place d’Ünder. On se demandait si cela aurait la moindre utilité.

Au lieu de ça, ce sont les lyonnais qui sur un ultime contre trompaient Saliba et Pau Lopez pour prendre l’avantage.

C’est une victoire lyonnaise qui ne souffre aucune contestation. L’arbitre ne les a pas aidés contrairement à trop souvent. Nous nous retrouvons comme des cons avec zéro point dans ce match en retard dont nous attendions beaucoup. L’OM perd un match capital qui lance très mal son mois de février.

Pau Lopez avait retardé l’échéance. Quand il y a défaite p, je ne mets personne en avant. C’est une défaite collective mais il est certain qu’Ünder porte une lourde responsabilité dans cet échec. Son gâchis de la 67e pèse très lourd.

Vive le Grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert