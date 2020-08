L’OM sur la piste d’un attaquant mexicain, les dates du 2ème mercato connues, et un gros chèque pour l’OM… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM qui ont fait l’actualité. Au menu ce vendredi : l’OM serait sur la piste d’un attaquant, les dates de la deuxième session de mercato, et l’arrivée attendue d’une bonne rentrée d’argent.

Mercato OM : L’om sur la piste d’un attaquant mexicain

Peu connu en France, l’attaquant de Chivas José Juan Macias intéresserait l’OM. Le club phocéen aurait même fait une offre pour le recruter !

Comme l’a demandé André Villas Boas, l’OM souhaite se renforcer sur le front de l’attaque. Ainsi, le club phocéen se serait mis sur la piste de l’attaquant Mexicain José Juan Macias. Agé de 20 ans, ce dernier sors d’une saison pleine au Chivas Guadalajara, ou il a marqué 13 buts en 29 matchs cette saison. Voici les détails supposé de l’offre :

10 millions d’euros + pourcentage à la revente ?

Comme l’a révélé Fernando Cevallos, journaliste à Be In Sports Espagne, le club phocéen aurait supposément proposé 10 millions d’euros au Chivas, pour 80% des droits du joueur. Les 20% restants pourraient se transformer en bonus à la revente, interdiction de la tierce propriété oblige. Mais l’OM ne serait pas seul sur le dossier. La Real Sociedad et la Lazio Rome sont aussi sur les rangs, et le club Espagnol aurait également fait une offre ferme.

LA LFP ANNONCE LES DATES DE LA DEUXIÈME SESSION DE MERCATO ESTIVAL

Après la fin du mercato Franco-français, les clubs de Ligue 1 et 2 étaient dans l’attente de la décision de la LFP pour le retour du mercato « classique ». Via une circulaire, la ligue a mis fin à l’attente !

La deuxième session du mercato estival commencera le 15 aout, et s’achèvera le 5 octobre, comme dans la majorité des championnats européens. La ligue en a informé les clubs par une circulaire. Cette décision doit être définitivement entérinée par le conseil d’administration de la LFP, mais cela ne devrait être qu’une formalité. Même si on connait les dates, les clubs disposent d’un atout important dans leur manche.

Les négociations peuvent se faire plus tôt

Les clubs sont en effet autorisés à négocier, et conclure des accords avec d’autres joueurs dès aujourd’hui. Néanmoins, les contrats seront définitivement homologués le 15 aout. Un atout non négligeable pour les clubs, qui peuvent se mettre au travail tout de suite. Y compris l’OM sur les pistes Scamacca ou Cuisance.

Mercato OM : une grosse rentrée d’argent

Malgré certaines craintes, Mediapro a honoré son premier versement des droits TV pour la saison à venir. Une entre d’argent bienvenue pour les clubs, impactés par la crise du coronavirus.

Plus de 295 millions d’euros sont arrivés dans les caisses de la ligue, qui va les redistribuer aux clubs de Ligue 1 et ligue 2. Principaux détenteurs des droits, le groupe Sino-Espagnol Mediapro a versé 172,3 millions d’euros et Canal + 61 millions.

Une entrée d’argent bienvenue pour l’OM

Dans une situation financière difficile, cette entrée d’argent va faire du bien aux caisses de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria pourra ainsi travailler plus sereinement sur le mercato estival.