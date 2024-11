L’Olympique de Marseille entame une fin d’année 2024 décisive, avec un calendrier particulièrement relevé en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi devront batailler face à des adversaires directs pour l’Europe afin de conserver leurs ambitions de qualification pour la Ligue des champions.

Il reste quatre matchs décisifs en Ligue 1 avant la trêve hivernale, avec des adversaires directs dans la lutte pour l’Europe. Chaque rencontre sera un test crucial pour maintenir l’OM dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Le calendrier est relevé et devrait permettre de savoir ce que cet OM de Sampaoli à dans le ventre…

L’OM sur le fil : un calendrier crucial pour l’Europe

Lens – Marseille (23/11) : Premier choc sur la route avec un déplacement à Bollaert. Les Sang et Or, en pleine forme, sont un concurrent direct pour les places européennes. L’OM devra résister à la pression d’un public passionné et espérer ramener des points précieux. A noter qu’il y a de nombreux absents notamment en défense du côté du RCL.

Marseille – Monaco (01/12) : Retour au Vélodrome pour un duel au sommet. Monaco, solide prétendant au podium, viendra défier les Marseillais dans un match où chaque point comptera. L’attaque monégasque est redoutable, et l’OM devra afficher une défense solide pour espérer l’emporter.

ASSE – Marseille (08/12) : Le déplacement à Geoffroy-Guichard s’annonce piège. Bien que Saint-Étienne soit en difficulté cette saison, le Chaudron reste un terrain de bataille, et l’OM ne pourra pas se permettre de sous-estimer cet adversaire, toujours capable de se réveiller dans des matchs décisifs.

Marseille – Lille (14/12) : Un autre choc pour les places européennes avec la réception de Lille. Les Dogues, performants en ce début de saison, sont un concurrent direct pour l’OM. Ce match pourrait être symbolique pour les deux équipes dans leur quête de qualification pour la Ligue des champions.

Coupe de France – 32e de finale (21 ou 22/12) : Enfin, l’OM enchaînera avec un 32e de finale de Coupe de France, un match à ne pas sous-estimer pour terminer l’année civile et lancer un parcours dans cette coupe qui est un objectif du club comme l’avait expliqué Benatia sur RMC.

La fin d’année s’annonce décisive pour l’OM. Chaque point sera crucial dans cette course effrénée vers l’Europe.