L’OM surpasse l’ESTAC sans chichis.

Il fallait gagner, nous n’étions pas très inquiets mais il fallait faire un match sérieux. L’OM a servi un match plus que conforme à nos attentes, et cela pour obtenir un résultat très satisfaisant même si on peut regretter que l’écart au score ne soit pas plus prononcé à l’arrivée.

Nous avons assisté à l’une des meilleures premières mi-temps olympiennes depuis longtemps. Chancel M’Bemba marquant de la tête suite à un corner tiré par Ünder prolongé de la tête au premier poteau. Ça chauffait depuis un moment, les joueurs de Tudor étouffaient les troyens, les faisaient courir, ça combinait dans les petits espaces, il y avait des renversements parfaitement exécutés, c’était un régal qui dura plus de 20 minutes. S’il fallait une preuve de l’ultra-domination marseillaise on pourrait la situer à la 29e quand les troyens trouvèrent leur première occasion de tirer.

Malgré leur jeu de domination, les olympiens ne multipliaient pas pour autant les occasions mais le danger planait constamment, ce qui devait user mentalement les joueurs de l’Aube qui ne voyaient pas le jour. Le score n’était que de 0-1 lorsque retentissait la mi-temps.

Ça repartait encore plus fort en deuxième période avec Cengiz Ünder qui débordait énergiquement côté droit pour centrer fort devant le but et Veretout arrivé de derrière catapultait la balle au fond. 0-2.

Kolasinac s’en voulait beaucoup à la 56e de louper son face à face avec le gardien troyen en croisant trop sa frappe alors qu’un petit piqué des familles lui l’ouvrait le 3e but.

Entre la 61e et la 66e il y eut toute une suite d’occasions, la plus évidente pour Ünder qui mettait une balle au-dessus alors qu’il n’avait qu’à cadrer et c’était le 3e but qui pliait le match.

À la 67e l’Ukrainien Ruslàn Malinovskyi faisait son entrée mais récoltait un carton jaune injuste sur une intervention correcte, jouant le ballon.

74e Sanchez et Kolasinac sortaient au profit des deux sénégalais Dieng et Gueye.

Le dernier quart d’heure fût joué plus pépère, il ne se passait plus grand chose. Il nous permit de noter que la nouvelle recrue du duo Longoria-Ribalta semblait en jambe, laissant espérer qu’il trouverait facilement sa place dans l’équipe.

Toute l’équipe est à féliciter même si on peut regretter de n’avoir suffisamment vu Sanchez. Ils se sont tous arrachés, s’efforçant sans relâche de jouer en avançant, de ne laisser aucun espace à leurs adversaires dépassés dans tous les domaines du jeu. Pour autant, nous sommes obligés de mettre en avant le duo Veretout-Rongier, mais les défenseurs furent des chiens, Pau Lopez exécuta bien le peu qu’il eut à faire, Ünder déploya beaucoup d’énergie, apporta beaucoup mais il loupa une occasion en or et fit encore quelques mauvais choix en tirant intempestivement alors qu’il avait des solutions à côté. Mais on ne peut pas lui reprocher son engagement.

Très belle opération pour l’OM qui l’emporte à l’Estac sans chichis, 5e victoire consécutive, en reprenant deux points aux lensois et en creusant l’écart avec Rennes. Qu’est-ce qu’on aime le foot dans ce genre de soirée, et surtout l’OM.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert