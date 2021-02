L’OM va affronter un Auxerre bis…

L’OM va affronter Auxerre ce mercredi au Stade Abbé-Deschamps en 32es de finale de la Coupe de France. Plusieurs habituels titulaires du club de Ligue 2 ne vont pas démarrer ce match…

Interrogé par l’Equipe, Jean-Marc Furlan, entraîneur d’Auxerre, a précisé qu’il n’alignerait pas son équipe type face à l’OM. Le coach va faire tourner son effectif et donner une chance à plusieurs jeunes de se montrer.

Je vais bien laisser souffler pas mal de titulaires — Furlan

« J’entends ceci, cela sur la Coupe cette saison, qu’elle est tronquée. Mais je ne suis pas d’accord. On doit la respecter. (…) Je vais bien laisser souffler pas mal de titulaires mais je me dois d’impliquer tout le monde cette saison. On aura besoin de tous. L’équipe sera jeune, le match compliqué. Ce sera pour eux comme pour moi un test contre un grand club de L1. » Jean-Marc Furlan – source : L’Equipe (10/02/2021)