L’OM va devoir se méfier de cette force du PAOK !

L’OM va débuter son quart de finale aller de la Conference League jeudi prochain face au POAK. Cette équipe devrait proposer un gros combat avec un collectif solide.

Un joueur du championnat et un recruteur avisé nous avaient prévenu, le PAOK n’a pas des individualités aussi fortes que l’OM, mais le collectif est solide et l’ambiance sera énorme chez eux, un grand Furiani… Sur RMC, Martial Debeaux, journaliste pour le média La Nouvelle République et aussi pour Footballski comme spécialiste du football grec, a confirmé ces impressions sur les forces du PAOK. L’OM va devoir se méfier…

Le PAOK, c’est pour moi un vrai collectif en place depuis plusieurs années

« Parmi les forces, il y a le collectif au sens large. Pour moi, le principal apport du coach Razvan Lucescu, c’est d’avoir vraiment su fédérer un groupe autour de lui avec quelques lieutenants. Il y a Omar El Kaddouri, Vieirinha, José Angel Crespo ou Diego Biseswar qui ont plus de 30 ans. C’est un vrai collectif, ce n’est pas une équipe qui se repose sur un joueur phare. On voit parfois des clubs modestes en Europe qui brillent parce que tu sens qu’il y a un joueur au-dessus. Le PAOK, c’est pour moi un vrai collectif en place depuis plusieurs années, c’est une vraie force. Il y a une base de joueurs expérimentés. Je parlais de Vieirinha, c’est le capitaine, il a joué la Ligue des Champions avec Wolfsburg, il a 25 sélections avec le Portugal. (…) Il y a aussi une dynamique sur les dernières années, et depuis quelques mois. Parce que depuis décembre et une série de trois défaites, il n’y a pas eu une seule défaite. En termes de schéma, on est sûr un 4-2-3-1 qui change assez peu. Ce que le coach aime bien faire, c’est laisser la possession à l’adversaire pour bien contrer. » Martial Debeaux – Source: RMC (31/03/2022)

🎙 Episode 31 de l’#AfterGalaxy consacré au PAOK Salonique, adversaire de l’OM en quarts de finale de Ligue Europa Conférence (match aller jeudi prochain). 👥 @OEKaddouri, @mdebeaux, @footgrec, @nicolas_vilas. — RMC Sport (@RMCsport) April 1, 2022