L’OM va devoir verser 10 millions d’euros à la ville de Marseille?

Dans un entretien accordé à BFM Marseille, Jean-Marie Leforestier, le rédacteur en chef de Marsactu explique pourquoi l’OM va devoir verser près de 10 millions d’euros à l’Etat pour l’exploitation du Vélodrome.

L’Olympique de Marseille pourrait voir son loyer au Vélodrome augmenter dans les saisons à venir. D’après Marsactu qui s’est procuré un document de l’Etat, le club devra certainement verser près de 10 millions d’euros lors de la saison prochaine.

« L’Etat aurait voulu que l’OM paye plus. Le deal qui a été passé on va le rappeler, c’est 6 millions et demi de part fixe sur la saison 2022/2023 et une part variable. Cette part variable dépend des résultats de l’OM. Sportif mais aussi financier. Par exemple, quand on gagne 4-1 comme hier soir, c’est plutôt une bonne nouvelle pour le contribuable même si vous n’aimez pas le foot ! Plus l’OM ira loin, plus elle fera de recette et plus elle payera de loyer et moins la ville devra rembourser les travaux qui ont été fait lors des dernières rénovations. Là ce qu’il se passe, c’est que l’on a mis la main sur une note confidentielle de l’Etat qui dit à l’OM : vous devez arriver à 10 millions d’euros. Avec 6 millions d’euros de part fixe comme convenu mais une part variable beaucoup plus facile à déclencher. C’est de l’ordre de 80 à 20 millions d’euros. On aurait dû arriver aux 10 millions mais derrière, on peut considérer que ça grève les finances de l’OM et que certains supporters pensent que la ville en demande déjà beaucoup mais ça peut aussi être les services municipaux qui pourraient en bénéficier. Les bibliothèques, musées, crèches, écoles… On sait qu’il y a des difficultés. Cet argent public, quand il va dans le remboursement des travaux, il ne va pas dans les autres services publics. L’Etat le dit bien, ce n’est pas à lui de décider mais il a une expertise qu’il fait valoir pour la ville. C’est un avis officieux, ils n’ont pas à le donner mais si on leur demande, ils rendent un avis. Il dit simplement que vous devriez réussir à avoir un loyer plus important. Après, la ville de Marseille doit renégocier à partir de l’année prochaine. Elle aura cette base pour faire plier l’OM et les faire payer plus de 10 millions d’euros. » Jean-Marie Leforestier – Source : BFM Marseille (05/10/22)