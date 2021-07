Longoria insiste pour Lirola, Boga et Almada, une pépite de Serie A dans le viseur… Les 3 infos de ce samedi !

Chaque soir à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : Longoria relance les pistes Lirola, Boga et Almada, un défenseur bulgare proche de l’accord.

Mercato OM : Nouvelle offre de Longoria pour cette priorité de Sampaoli !

Après avoir renforcé l’axe de sa défense, l’Olympique de Marseille s’attaque désormais aux côtés. Et au poste de latéral, le profil de Pol Lirola revient tout naturellement. À tel point que Longoria mettrait les bouchées doubles selon le media transalpin Sky Italia…

Prêté en janvier dernier par la Fiorentina, le latéral droit espagnol Pol Lirola a plus que convaincu les dirigeants de l’Olympique de Marseille par ses performances sur le terrain. Raison pour laquelle ces derniers tenteraient de faire rallier le joueur pour l’année prochaine. Si l’option d’achat de 12 millions d’euros n’a pas été convertie en fin de saison dernière, il semblerait que Pablo Longoria soit finalement revenu sur sa décision selon le site Sky Italia.

Une offre de 12m€ mais à une condition…

En effet selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Italia, Pablo Longoria aurait formulé une offre de… 12 millions d’euros à la Fiorentina. Soit autant que l’option d’achat. Mais à la seule condition que cette somme soit payable sur plusieurs années. Une exigence à laquelle le président de l’Olympique de Marseille ne serait pas prêt de céder.

La stat : 4

En 19 rencontres de Ligue 1, Pol Lirola a été décisif sur 4 buts de l’OM : 2 buts et 2 passes décisives.

Mercato : L’OM passe la seconde pour Boga et Almada !

Cité depuis de nombreuses semaines du côté de l’Olympique de Marseille, Jérémie Boga et Thiago Almada intéresseraient toujours au plus haut point le club selon les informations du journal L’Équipe…

En pleine refonte de l’effectif pour la saison prochaine, Pablo Longoria ne cesse d’activer des pistes sur toutes les lignes. Après avoir signé William Saliba et Luan Peres, en plus de l’arrivée définitive de Leonardo Balerdi, le président de l’Olympique de Marseille s’active désormais sur le secteur offensif. Outre les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson et Cengiz Under, Longoria essaie de rallier deux autres joueurs selon le journal L’Équipe.

l’om aurait accéléré pour Boga et Almada

En effet selon les informations de L’Équipe dans son édition du jour, l’Olympique de Marseille aurait formulé deux propositions de contrat « généreuses » à l’égard de Jérémie Boga et Thiago Almada. En ce qui concerne les joueurs, les deux ne refuseraient pas une aventure à l’OM. Boga pour revenir à Marseille, Almada pour découvrir l’Europe. Toutefois ces arrivées ne pourront se concrétiser que si un dégraissage est réalisé en interne. Les noms de Bouba Kamara, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic circulent notamment.

Mercato OM : Accord proche avec une pépite bulgare de Serie A !

Alors même que trois défenseurs ont rejoint l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival, une nouvelle piste évoluant en Serie A serait sur les tablettes de l’OM selon Tutto Mercato Web…

Pablo Longoria n’en finit plus de renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Que ce soit au poste de gardien de but, en défense, au milieu de terrain ou en attaque, Longoria est parvenu à faire venir de nombreux joueurs depuis le lancement du mercato d’été.

Récemment, c’est le secteur défensif qui était le plus en vue. Saliba et Peres sont venus étoffer le groupe olympien pour l’exercice à venir. Mais il semblerait qu’ils ne soient pas les derniers arrivants en défense. Un jeune défenseur bulgare serait dans le viseur de la direction marseillaise.

Une offre de 3,5M€ soumise au CSKA Sofia

En effet selon les informations de Tutto Mercato Web, l’OM lorgnerait le profil de Valentin Antov. Jeune défenseur bulgare de 20 ans, Antov évoluait la saison passée sous les couleurs de Bologne. Mais son prêt ne se poursuivra pas en Italie. Son retour au CSKA Sofia pourrait s’avérer plus vite que prévu si l’Olympique de Marseille venait à conclure l’opération. Toujours selon le media italien, l’OM aurait soumis 3,5 millions d’euros au CSKA Sofia. Affaire à suivre…