Longoria lance un gros dossier mercato, vise une jeune attaquant et ce qui a été dit à Ounahi… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Longoria a lancé les discussions avec l’entourage de Sanchez, le jeune Iker Blanco visé et ce qui a été dit à Ounahi…

Longoria veut renouveler Sanchez pour au moins une année supplémentaire

Dans un podcast sur RedGole, le journaliste Enzo Olivera a expliqué que l’OM avait lancé des négociations avec l’entourage d’Alexis Sanchez dans l’optique d’une prolongation de son contrat : « Ils veulent le prolonger. De plus, la semaine dernière, ils ont commencé à discuter directement avec son entourage, avec son agent, pour pouvoir le renouveler pour au moins une année supplémentaire ».

Alexis Sanchez est devenu un pilier de l’OM. Il a joué, à date, 30 matchs toutes compétitions confondues, pour 13 buts. Le 3 mars, en conférence de presse, Sanchez a répondu aux questions sur son futur à l’OM. Le joueur veut rester mais il veut aussi gagner avec le club.

#Sanchez : « J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 3, 2023

« J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… » Alexis Sanchez – source : Conférence de presse (03/03/2023)

Longoria vise Iker Bravo ?

L’OM a misé plus de 30M€ bonus compris pour s’offrir le jeune attaquant portugais Vitinha. Pour autant, Pablo Longoria serait attentif au cas d’un trés jeune attaquant espagnol qui est pisté par de gros clubs et qui pourrait de toute façon définitivement s’engager avec le Real…

L’OM aurait dans son viseur Iker Bravo. Le jeune attaquant de 18 ans est prêté avec option d’achat par le Bayer Leverkusen au Real Madrid. Mais le Daily Record rapporte que Newcastle et Liverpool s’intéresse aussi à Bravo dans le cas où le Real ne lève pas son option d’achat.

🔹L’OM est attentif à la situation d’Iker Bravo 🇪🇸 (18 ans), attaquant qui est prêté par Leverkusen au Real Madrid qui n’a pas encore levé l’option d’achat. (@dailyrecord) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/mAidT84XdX — Infos OM (@InfosOM_) March 5, 2023

L’OM surveille un attaquant espagnol. Iker Bravo est un jeune joueur de 18 ans, lancé en professionnel par le Bayer Leverkusen en 2021. Il joue son premier match avec Leverkusen le 7 novembre 2021, en Bundesliga, face au Hertha Berlin, pour un nul 1-1. A l’été 2022, Bravo est prêté avec option d’achat de 10 millions d’euros au Real Madrid. Il a joué, à date, 17 matchs avec la Castilla (réserve du Real) et a marqué 2 buts en troisième division espagnole. Le Daily Record affirme qu’en plus du Real Madrid et de l’OM, Bravo est suivi par Newcastle et Liverpool.

🤯 L’incroyable coup-franc marqué par Iker Bravo 🇪🇸 aujourd’hui, en UEFA Youth League ! #RealMadrid ✅⚽️ pic.twitter.com/UaWZfvZy7V — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) March 1, 2023

Iker Bravo possède une bonne frappe de balle comme sur ce coup face au Red Bull Salzbourg, en huitième de finale de la Youth League.

Ounahi, du temps de jeu la saison prochaine ?

L’OM s’est imposé 1-0 contre le Stade Rennais. Rentré en fin de match Azzedine Ounahi a eu comme mission de mettre le pied sur le ballon pour sauvegarder le score. Dans le débrief à chaud, notre invité Hakim Zhouri (journaliste pour les Lions de l’Atlas) affirme qu’Ounahi aura un peu de temps de jeu sur cette fin de saison.

Ounahi est rentré pour les cinq dernières minutes face à Rennes lors de la victoire 1-0 de l’OM. Arrivé pour 8 millions d’euros en provenance d’Angers, Ounahi se contente des bouts de matchs et de quelques petites titularisations pour l’instant.

« C’est compliqué de le juger sur 5/6 minutes. Là le score était fait et il est rentré pour poser le pied sur le ballon. C’est ça qui a motivé son entrée sur les cinq dernières minutes. Je ne l’ai pas trouvé transcendant. Après c’est compliqué de se mettre en jambe sur si peu de temps. Après pour en avoir discuté avec des proches à lui, il sait que son heure viendra. On ne lui a pas fait de promesses sur cette fin de saison. On ne lui a pas dit qu’il serait titulaire. Mais on lui a dit qu’il aurait du temps de jeu. Je pense qu’il s’est fait une raison de rentrer en jeu par ci par là. Ou d’être titulaire à droite, à gauche. Même si sur la fin de saison ça risque d’être un peu plus compliqué de le voir titulaire. Ce serait peut-être mieux de le voir rentrer un peu plus tôt, sur une demi-heure par exemple. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (5/03/2023)