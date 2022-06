La piste piste Bryan Gil, Otero c’est officiel, et bientôt 3 jeunes recrues… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi, du MERCATO : Longoria piste Bryan Gil, Otéro nouveau directeur du centre de formation, bientôt 3 recrues pour l’OM…

Mercato OM : Djellit annonce que Longoria piste une pépite espagnole !

L’Olympique de Marseille doit se renforcer et notamment au poste d’ailier. Nabil Djellit nous informe sur L’Equipe du Soir que Pablo Longoria a coché le nom de Bryan Gil.

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a quelques jours et de nombreux noms sont sortis dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pablo Longoria souhaiterait renforcer l’effectif de Sampaoli à tous les postes…

Bryan Gil dans le viseur de Longoria?

Dernière information en date concernant le recrutement marseillais : Nabil Djellit explique dans L’Equipe du Soir que Pablo Longoria a coché le nom de l’ailier espagnol Bryan Gil. Pépite transférée du FC Séville à Tottenham contre un chèque de 30 millions d’euros, le jeune attaquant a été prêté à Valence la saison dernière.

Après 37 joués toutes compétitions confondues, ce dribbleur de talent est de retour à Tottenham où il ne devrait pas rester cette saison. A 20 ans, il a encore 4 ans de contrat dans le club anglais. Un prêt pourrait être une solution afin qu’il gagne un peu de temps de jeu et de l’expérience en compétition européenne.

« Comme évoqué dans l’Equipe du Soir, Longoria apprécie le profil de Bryan Gil. Le boss de l’OM a passé un coup de fil à Tottenham pour se renseigner sur l’ailier de 20 ans, de retour de Valencia CF. L’OM penserait à un prêt pour un joueur sous contrat jusqu’en 2026 » Nabil Djellit – Source : Twitter (20/06/22)

Je pense que Longoria a bouclé 2 ou 3 joueurs, qu’il attend le feu vert de la DNCG

A voir quel salaire le jeune espagnol réclamera… Pablo Longoria ne peut pas encore passer la deuxième vitesse dans son recrutement à cause du gendarme du football. D’après l’agent Yvan Le Mée, le président de l’Olympique de Marseille attendrait le feu vert de la DNCG pour officialiser des arrivées.

« Des accords comme ça tu peux les avoir qu’avec des joueurs libres ou des joueurs en prêt parce que c’est pas des accords que tu peux avoir, que tu tiens sur la durée sur des joueurs à 35 millions. Je ne pense pas qu’il est bouclé le recrutement parce que enfin il es fort mais tu ne peux pas boucler ton recrutement au mois de juin, tout le monde aimerait avoir l’équipe à la reprise mais ça n’existe pas encore plus quand tu te rapproches du haut niveau. Je pense qu’il a bouclé 2 ou 3 joueurs oui, qu’il attend le feu vert de la DNCG oui. Mais enfin avec le feu vert de la DNCG aujourd’hui t’es en Champions League, ça va t’amener 60, 65, 70 millions d’euros, donc il n’y a pas un grand problème, un vrai problème aujourd’hui. A partir du moment où t’es en Champions League tu n’as pas de grand problème » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)

Mercato OM : C’est officiel pour Otero !



Son arrivée était attendue suite à son départ du FC Valence, Marco Otero est le nouveau directeur Technique en charge de la formation. L’OM vient d’officialiser sa nomination.



Voici le communiqué officiel du club olympien :

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗢𝘁𝗲𝗿𝗼 au sein de la Direction du Football, en charge de la formation, comme 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 21, 2022

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Marco Otero au sein de la Direction du Football, en charge de la formation, comme Directeur Technique. Internationalement reconnu dans le monde de la formation, Marco Otero a su se forger une solide réputation dans ce domaine. Voilà plus de 20 ans que Marco forme des jeunes joueurs à fort potentiel, notamment en Suisse et en Espagne. Depuis 2019, il occupait les fonctions de Directeur Technique de l’académie de Valence CF, l’une des meilleures académies d’Europe selon le classement de l’observatoire européenne du Football (CIES). Pablo Longoria connait bien Marco Otero pour l’avoir recruté et nommé au sein du club espagnol. Marco fera donc bénéficier l’Olympique de Marseille de toute son expertise et aura notamment en charge l’optimisation de la performance du centre de formation ainsi que le développement d’une identité et d’une méthodologie d’entrainement spécifique

Mercato OM : Bientôt 3 jeunes recrues à Marseille

Alors même que le mercato Marseillais piétine, le journal l’Equipe annonce que l’OM de Pablo Longoria attend deux voire trois recrues.

Toujours dans l’attente de la réponse de la DNCG qui devrait être rendu ce jeudi, l’OM peine à avancer dans son mercato et voit plusieurs pistes s’éloigner, comme dans les dossiers Mohammed-Ali Cho ou Axel Witsel. Mais l’OM attendrait donc ces trois premiers renforts du mercato. Cependant ce ne seront pas des renforts pour l’équipe première mais pour renforcer l’équipe réserve après sa relégation en national 3. En effet, il s’agit du gardien belge Joel van Neck (19 ans, FC Bruges), du milieu défensif turc Bartug Elmaz (19 ans, Galatasaray) et de l’attaquant camerounais François Régis Muge (18 ans, Brasseries du Cameroun).

Une équipe réserve à reconstruire

A la dernière place du dernier exercice, synonyme de relégation, la réserve de l’OM a vécu une saison catastrophique. Catastrophe à laquelle on peut ajouter les départs de Nasser Larguet (directeur du centre de formation), et Jean-Claude Giuntini (directeur du groupe élite). Longoria a alors décidé de restructurer l’équipe B avec l’arrivée prochaine de Marco Otero du FC Valence, en tant que directeur de la formation et donc les arrivées annoncées par l’Equipe qui devrait renforcer l’effectif marseillais et préparer l’avenir.

Joel Van Neck pourrait lui gagner une place dans l’effectif professionnel avec le possible prêt de Simon Ngapandouetnbu en Ligue 2, pour rappel Longoria serait à la recherche d’un gardien en cas de départ de Steve Mandanda.

Après Nasser Larguet, Jean-Claude Giuntini claque la porte

Pour rappel voici le communiqué de l’Olympique de Marseille : » Le directeur du Centre de Formation, Nasser Larguet, a annoncé à ses équipes ce matin qu’il démissionnait de ses fonctions et quitterait le club dès la semaine prochaine pour « raisons personnelles ».