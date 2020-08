Mercato : Cette vente à 40M€ qu’avait réalisé Longoria (à Valence)

Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria prendra ses fonctions officiellement ce lundi. Dans les colonnes du journal la Provence, un journaliste en Espagne revient sur les déclarations fracassantes de Vicente à son égard et dresse un portrait plus positif.

Il y a quelques mois, Vicente, secrétaire technique de Valence avait littéralement « dézingué » Pablo Longoria : « Il n’a rien démontré car ce sontMateu (Alemany, le directeur général) et Marcelino (l’entraîneur) qui s’occupaient des transferts. Il m’a arnaqué et maltraité. Un jour, je l’ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n’a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est : un lâche et un menteur, » avait-il déclaré sur les ondes de la Cadena Ser.

Interrogé par le quotidien régional, un journal basé en Espagne évoque l’arrivée de Pablo Longoria à l’OM en tant que directeur sportif et se veut plus rassurant sur les qualités de ce dernier :

C’est un bosseur, un excellent scout, spécialisé dans la détection d’inconnus

« Il y a de la rancoeur dans cette déclaration de Vicente, car les choses ne se sont pas passées comme il le voulait… La vérité, c’est que Longoria était lié à Marcelino. C’est un bosseur, un excellent scout, spécialisé dans la détection d’inconnus. Et il sait vendre : en juillet 2018, il a par exemple largement contribué au départ de João Cancelo à la Juve pour 40 millions d’euros. » Un journaliste en Espagne – Source la Provence