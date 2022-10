Longoria veut un ancien lyonnais, la Juve prête à jouer un mauvais tour à l’OM, Payet fait une grosse révélation sur son avenir … Les 3 infos mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce samedi : Longoria sur la piste d’un ancien lyonnais ? La Juventus prête à jouer un mauvais tour à l’OM ? Payet fait une grosse révélation sur son avenir.

Mercato OM : Longoria veut un ancien lyonnais (libre en juin prochain) ?

L’OM se cherche encore en défense. Si Mbemba s’est installé, Bailly est fragile physiquement, Balerdi et Gigot irréguliers. Pablo Longoria pourrait tenter de recruter un jeune défenseur formé à Lyon.

Selon le médio Relevo, Pablo Longoria aurait toujours un œil sur son ancien club et pourrait tenter de faire revenir un ancien lyonnais dans le championnat français. Le président olympien serait très intéressé par le profil de Mouctar Diakhaby qui sera libre en juin prochain. Le défenseur de 25 ans avait signé à Valence en 2018 alors que Longoria était encore au club…

Mouctar Diakhaby, libre en juin, et courtisé par l’OM

Diakhaby sera libre en juin prochain et malgré la détermination de Valence et de son coach Gattuso de le conserver, il ne serait pas pressé. Même si le défenseur est heureux dans l’équipe, il est attentif aux possiblités du marché et pourrait donc partir libre à la fin de la saison. Diakhaby a pourtant la confiance de Gennaro Gattuso, qui lui a déjà dit qu’il était une pièce indispensable pour lui. Pour autant le coach italien sait que e dossier est compliqué : « c’est une affaire délicate, il faut voir ce que veut le joueur, les représentants, etc. » Pour rappel, Valence avait déboursé 15M€ pour le faire venir de Lyon en 2018. L’OM pourrait le récupérer donc l’été prochain à la fin de son contrat, à moins que Valence décide de le transférer lors du mercato hivernal pour récupérer un peu d’argent…

De Diakhaby y su compleja renovación 📋Un salario bajo, que podría mejorarse. Gattuso le insiste en que aquí es importantísimo tras años difíciles 🔵Él, dispuesto a escuchar al VCF…Y al mercado. El Olympique de Marsella, atento a su situación@relevo https://t.co/oy1FhSVACi — Nacho Sanchis (@sanchis14) October 11, 2022

👀 Mouctar Diakhaby écope d’un carton rouge alors qu’il est sur le banc des remplaçants…

🤬 Gennaro Gattuso devient alors fou de rage ! pic.twitter.com/8ersKbX0jV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 8, 2022

Mercato OM : La Juve prête à jouer un sacré mauvais tour à Longoria ?

La Juventus est dans une période bien compliquée, avec comme dernière humiliation une défaite face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. La direction italienne pourrait bientôt faire un choix fort et pourrait venir contrarier le projet de Pablo Longoria à l’OM.

Après la défaite de la Juventus sur la pelouse du Maccabi Haïfa, Massimiliano Allegri s’est exprimé aux micros de Sky Sport : « Comment cela peut-il être expliqué ? Difficile à expliquer, il n’y a qu’à se taire, on a fait un essai pas à la hauteur du point de vue du caractère, de la responsabilité. Taisons-nous, rentrons à la maison, travaillons plus qu’avant. » Si pour l’instant le coach est maintenu dans ses fonction par le président Agnelli, cela ne devrait pas durer. Si Allegri est débarqué, l’une des priorité de la Juventus serait Igor Tudor.

Agnelli veut Tudor pour remplacer Allegri

Selon Calciomercato, « à Marseille, Tudor s’impose au niveau européen et suscite l’intérêt de grands clubs dont la Juve. » Si un gros club comme la Juventus, que le technicien croate connait parfaitement, tente de le faire venir, cela va être compliqué pour Pablo Longoria de le retenir. Un départ du coach, alors que l’OM a besoin de stabilité, serait un gros coup de frein dans le projet développé par le président olympien.

L’entraineur olympien Igor Tudor s’est exprimé en conférence de presse suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions.

« Je me sens « fantastic » ! On a fait un superbe match dès le départ, on mérite les trois points. Je suis heureux pour le club, les supporters. On peut maintenant rêver à la qualification mais tout le monde dans le groupe peut encore le faire. (…) Harit a été génial ce soir. Il aime ce genre de jeu, il peut attaquer l’espace, jouer entre les lignes. Combiner avec ses partenaires. (…) « Avec les six points on peut penser à la qualification. Hier plusieurs joueurs sont venus me voir pour me dire « on va gagner coach » c’était super en tant que coach. » Igor Tudor – Source : Football Club de Marseille (11/10/2022)

Mercato OM : La grosse révélation de Payet sur son avenir !

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, Dimitri Payet s’est entretenu longuement avec Smaïl Bouabdellah et s’est confié sur la suite de sa carrière. Alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat à l’OM (2024), Ce dernier n’entend pas arrêter de jouer après cette date !

Je ne me vois pas arrêter dans deux ans — Payet

« Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J’aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l’entraînement. Je n’y vais jamais en trainant des pieds. Là, c’est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu’il ne me reste pas beaucoup de temps et qu’il faut profiter du temps de jeu qu’on me donne ». Dimitri Payet – source : Prime Vidéo (13/10/2022)

Pour Thierry Mode, le milieu de terrain n’a plus sa place dans le onze de Tudor. Jean Charles de Bono estime que c’est un joueur qui a besoin d’enchainer les matches pour être performant et enfin Nicolas Filhol se pose la question de sa comptabilité avec le système de jeu du coach croate…

« Payet ? Moi je ne le ferai plus jouer. C’est pas que j’ai quelque chose contre lui, c’est que c’est compliqué en ce moment pour lui, c’est tout. » Thierry « Titi » – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

Le problème de Payet, c’est qu’il a besoin de temps de jeu

« Le problème de Payet, c’est qu’il a besoin de temps de jeu. Après quand il est fatigué tu le sors. Mais si tu le fais jouer par parcimonie : il y arrivera pas. C’est un joueur qui a besoin de prendre le ballon, d’être en confiance, d’avoir son rythme en fait. Là il a pas de rythme : il joue des morceaux de matchs ! Il faut qu’il retrouve son niveau de la saison passée, où il jouait beaucoup. (…) Ça c’est à Tudor de voir. Il faut pas te mettre en difficulté parce qu’il y a des joueurs qui ont une technique de football différente que d’autres ! » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille – 10/10/2022