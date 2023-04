Lorient – OM : Guendouzi souligne ce qui manque à son équipe !

L’OM ne fait pas mieux qu’un 0-0 face au FC Lorient. L’OM perd 2 points face au RC Lens, vainqueur plus tôt. A la fin du match, au micro de Prime Vidéo, Mattéo Guendouzi explique que l’OM a raté le dernier geste, mais affirme que la qualification pour la ligue des champions n’est pas perdue.

La première mi-temps est équilibrée entre Lorient et l’OM, malgré de meilleures occasions pour les Marseillais. Score nul et vierge à la pause. Au retour de vestiaires l’OM continue de se montrer dangereux, mais ne marque pas, son adversaire non plus. Marseille repart de Lorient avec un 0-0.

On a été solide défensivement

« Le match était à notre portée ce soir. Je pense qu’on a manqué de réalisme dans la dernière passe, le dernier centre. On a été costauds et solides défensivement mais offensivement il nous a manqué quelque chose. On a eu des possessions longues et hautes. On a eu des belles séquences. On était présent dans les 15-20 derniers mètres. Plusieurs fois on a eu des situations pour mieux faire, mais c’est vraiment le dernier geste qu’on a manqué ce soir. On n’est pas sous pression il reste encore beaucoup de matchs avec beaucoup de points à gratter. On va tout donner jusqu’à la fin de saison. Et on fera les comptes à la fin. » Mattéo Guendouzi – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)