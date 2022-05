Lorient-OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Lorient afin de disputer la 36e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Cet après-midi à 17h05, l’Olympique de Marseille se déplace à Lorient à l’occasion de la trente sixième journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Marseillais reprendraient trois points d’avance sur des Monégasques en feu ces derniers temps.

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lorient aura lieu ce soir à 17h05 au Stade du Moustoir. Le match sera retransmis sur Canal+ Sport.

Pour regarder FCL-OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal.

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

« Il faut peut-être moins parler. Aujourd’hui on a eu qu’une petite discussion avec les joueurs, mais uniquement sur le match contre Lorient. Dans les moments difficiles, on perd un objectif, mais un autre renait. Hier ce n’est pas tant une déception, mais surtout l’absence de concrétisation. L’équipe était au-dessus, mais on n’a pas bien attaqué dans les trente derniers mètres. On veut finir 2e, pas seulement pour la Ligue des Champions, mais pour être récompensé de tout ce qu’on a fait cette saison. Moi-même j’en serai très content. Le groupe a perdu une bataille, pas la guerre. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse

« Il y a de la fatigue, physique et psychologique, en cette fin de saison. Mais chez les autres équipes aussi. On ne doit pas se cacher : on a l’opportunité de prendre des points contre Marseille. On a déjà su le faire cette saison contre de grandes équipes. L’OM a l’effectif pour faire tourner,. Eux aussi ont besoin de gagner. Il ne faut pas s’attendre à ce que Marseille soit diminué. » Christophe Pélissier – Source: Conférence de Presse