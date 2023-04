Lorient – OM : Rongier affiche sa frustration !

L’OM n’a pas fait mieux qu’un 0-0 face au FC Lorient. L’OM a 2 points de retard sur le RC Lens, vainqueur plus tôt et seul dauphine. A la fin du match, au micro de Prime Vidéo, Valentin Rongier est frustré du nombre beaucoup trop faibles d’occasions dangereuses de l’OM

Avec ce nul 0-0 contre Lorient, l’OM perd du terrain sur Lens, avec désormais deux points de retard. Le club enchaîne un deuxième nul consécutif et met fin à sa série de 8 victoires d’affilée à l’extérieur.

😤 Valentin Rongier : « On est Marseille, on doit faire plus. » Le capitaine de l’OM est très déçu du manque d’occasions de ses coéquipiers. #FCLOM pic.twitter.com/bx5z6uAiGQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

2 tirs cadrés c’est trop faible

« Seulement deux tirs cadrés, c’est un bilan beaucoup trop faible. Le point positif c‘est qu’on était costauds défensivement, mais ce n’est pas assez. On n’a pas encaissé de buts, à l’extérieur c‘est bien. Mais on est Marseille, on avait une bonne dynamique à l’extérieur et on voulait la continuer ce soir. Lorient est une bonne équipe. Mais on doit retrouver cette dynamique qui nous permettait de nous créer 10-15 situations chaudes, parce qu’on n’a pas eu assez ce soir » Valentin Rongier – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)