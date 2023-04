Lorient – OM / Tudor : « J’ai vu l’équipe que j’aime, je n’ai rien à dire aux joueurs »

L’OM est accroché par Lorient à l’extérieur et est désormais deux points derrière Lens. A la fin du match au micro de Prime Vidéo, Igor Tudor n’accable aucun de ses joueurs. Mais il se plaint d’une équipe de Lorient trop défensive à son goût qui a joué en contre.

C’est le deuxième match nul consécutif en Ligue 1 pour l’OM, après celui contre Montpellier à domicile, le 31 mars. L’OM met aussi fin à sa série de 8 victoires consécutives à l’extérieur en championnat.

🥶 Igor Tudor : « Lorient ne voulait pas jouer, ils n’ont fait que défendre. C’est un match typique du foot français. » Le coach de l’OM pas tendre avec le jeu du FC Lorient ce soir. #FCLOM pic.twitter.com/k1XoALRlSq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

🗣️ Igor Tudor : « J’ai vu l’équipe que j’aime, je n’ai rien à dire aux joueurs. » Le coach marseillais a vu une bonne performance de ses joueurs et ne doute pas que les bons résultats reviendront. #FCLOM pic.twitter.com/QAUyutYC9J — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

On a joué avec une bonne intensité

« Je ne suis pas content de ce résultat, mais je ne peux rien reproché aux joueurs. On a joué avec une bonne intensité. On s’est bien préparé. On a mis sur le terrain ce que l’on avait travaillé. Mais c’était dans les derniers mètres que la dernière passe, le dernier geste étaient difficiles. Lorient ne voulait pas jouer. Ils sont restés en défense et ont joué en contre. C’est le foot français typique. Je suis satisfait de l’intensité de l’équipe. Je suis content de la manière dont on s’est présenté et de notre football. C’est un match sérieux, mais pour faire la différence il faut arriver à marquer. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (9/04/2023)