Lorient vs OM, Nice vs PSG… le programme TV complet de la J30 !

L’OM a repris un point au PSG malgré son piteux match nul 1-1 face à Montpeller la semaine dernière. Les olympiens ne peuvent plus laisser des points en route, d’autant que Lens a retrouvé de l’allant, Moanco est toujours dans le coup. Voici le programme de cette 30e journée de Ligue 1.

Le sprint final est lancé, l’OM va devoir confirmer ses bons résultats à l’extérieur avec ce déplacement à Lorient dimanche soir en clôture de cette 30e journée de Ligue 1. D’autant que ce weekend, le PSG peut encore perdre des points face à Nice, Monaco va défier le finaliste de la Coupe de France Nantes, enfin Lens va devoir se frotter à un club qui lutte pour son maintien… Strasbourg.

🗓📺PROGRAMMATION TÉLÉ

Le programme📺de la J30 de #Ligue1UberEats est tombé :

On commencera vendredi par #RCL vs #RCSA

Samedi on enchaine avec #SCO vs #LOSC puis #OGCN vs #PSG.

Dimanche on commencera avec #OL vs #SRFC et on finira avec le #FCL vs #OM. pic.twitter.com/HHBoOcQLCb

