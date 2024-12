LOSC : Genesio confirme 5 forfaits et le retour de Zhegrova face à l’OM !

Bruno Genesio a confirmé la disponibilité de Edon Zhegrova pour le match contre l’OM, tout en précisant que plusieurs joueurs blessés, dont Angel Gomes et Samuel Umtiti, manqueront à l’appel. L’entraîneur du LOSC a également évoqué l’excitation de jouer dans l’atmosphère électrique du Stade Vélodrome, soulignant l’importance de se concentrer sur le jeu de son équipe plutôt que sur le résultat face à un adversaire de haut niveau.

À la veille du choc face à l’OM au Stade Vélodrome, Bruno Genesio, l’entraîneur du LOSC Lille, a fait le point sur son effectif et l’état d’esprit de son équipe. Le technicien a confirmé que Edon Zhegrova, récemment remis de blessure, sera disponible pour ce match et intégré au groupe, bien que des incertitudes demeurent sur d’autres joueurs. « Edon Zhegrova est disponible, il sera dans le groupe, mais on verra demain pour le reste. Pour les autres joueurs, tous ceux qui étaient dans le groupe en Coupe d’Europe sont disponibles. André Gomes, qui n’est pas qualifié en Coupe d’Europe, sera aussi dans le groupe. On a de moins en moins de joueurs blessés. Il manquera toujours Angel Gomes, Thiago Santos, Ethan Mbappé, Samuel Umtiti et Nabil Bentaleb, qui sont absents », a-t-il déclaré. Genesio a également souligné que son équipe se rapproche progressivement d’une situation plus optimale sur le plan physique avec de moins en moins de blessures à déplorer.

Angel Gomes, Thiago Santos, Ethan Mbappé, Samuel Umtiti et Nabil Bentaleb forfaits face à l’OM

🎙️ B.Genesio : « Marseille, c’est un public, une ambiance, une équipe de Champions League. Ce sont des matchs qu’on aime jouer, difficiles. On est très motivés, excités, mais il faut aussi penser à ce qu’on souhaite, faire plus qu’au résultat. C’est une équipe performante, avec… pic.twitter.com/xMRUNPbqfp — LOSC (@losclive) December 13, 2024



En ce qui concerne l’ambiance du match à venir, l’entraîneur des Dogues a évoqué la ferveur qu’incarne le Stade Vélodrome et l’excitation de jouer dans un tel environnement. « Marseille c’est un public, une ambiance, une équipe de Champions League. Ce sont des matchs qu’on aime jouer, difficiles. On est très motivés, excités, mais il faut aussi penser à ce qu’on souhaite faire, plus qu’au résultat… », a-t-il ajouté. Genesio a mis l’accent sur l’importance de la préparation mentale pour son équipe, en insistant sur le fait que l’OM, avec son statut et son public passionné, reste une équipe redoutable, mais que Lille devra se concentrer sur ses propres objectifs de jeu plutôt que de se laisser submerger par l’importance du résultat.