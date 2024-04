Losc – OM (3-1) : Cabella chambre les supporters marseillais

L’OM s’est incliné 3-1 face au LOSC vendredi soir en ouverture de la 28e journée. L’ancien olympien Rémy Cabella s’est offert un but d’une belle frappe enroulée et s’est fait hué par les supporters marseillais.

Au micro de Prime Video, Remy Cabella a confié s’être inspiré d’un certain Kylian Mbappé pour loger le ballon au fond des filets sur ce mouvement du LOSC. « Je regarde beaucoup Kylian Mbappé. Et là, dans mon action, j’y pense. Parfois il n’a pas besoin de dribbler le joueur. Il sait qu’il y a le joueur devant le gardien (Samuel Gigot en l’occurrence), que ça peut le gêner. Il ne sait pas si je frappe ou pas donc je fais ma petite touche et après j’enroule. Après ça part, il y a la réussite, il y a tout. Je suis content parce que ça permet de mener 2-0 à ce moment-là. Il faut prendre exemple sur les grands joueurs, parfois ça marche. C’est vrai que c’est un beau but ». Et puis, en parlant des sifflets des supporters marseillais à son égard. « Je sais qu’ils ne m’aiment pas eux ». Ce dernier s’est même permis des petits signes de main pendant son interview.

Rémy Cabella : « Je sais qu’ils ne m’aiment pas eux. » 🤣 La réaction de l’ancien marseillais face aux sifflets du parcage olympien. #LOSCOM pic.twitter.com/IICAtKYlIg — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 5, 2024

L’Olympique de Marseille s’incline face au LOSC (3-1) lors de la 28e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Prime Video :

A lire aussi : LOSC – OM : Le gros coup de gueule de Jordan Veretout à chaud après la rencontre !

« Quel sentiment ? La Colère. On avait l’opportunité malgré une saison en dent de scie de pouvoir espérer en ayant plus que six matchs. Mais on a donné le match, on a fait que des cadeaux, on a manqué des buts, on a été nul ! Contre Paris on avait mis les ingrédients pour faire douter une belle équipe donc j’étais frustré. MAis là ce soir on a été mangé dans les duels dans les trentes dernières mètres. On a des situations de but en première mi-temps on doit les mettre On dirait qu’on a peur, je ne sais pas de quoi. Bien sûr qu’il manque des joueurs importants mais on ne les aura pas jusqu’à la fin de la saison et on va devoir jouer jeudi en coupe d’Europe avec ces mêmes joueurs donc il va falloir une rébellion. Ce soir c’est honteux de donner le match de cette manière a déclaré l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Prime au terme de la rencontre

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre