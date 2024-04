LOSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour y affronter le LOSC dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 21h à Lille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

LOSC

Gardiens :

Mannone, Jakubech, Chevalier

Défenseurs :

Alexsandro, Yoro, Diakité, T.Santos, Ismaily, Gudmundsson

Milieux :

Bentaleb, André, Bouaddi, Haraldsson, Cabella, Ounas

Attaquants :

Yazici, T.Morais, Zhegrova, Dago, Cavaleiro, David

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Garcia Balerdi Gigot Merlin

Veretout Kondogbia

Henrique Ndiaye Harit

Aubameyang

LOSC :

Chevalier

Santos, Diakité, Yoro, Ismaily

André, Bentaleb, Zhegrova

Gudmundsson, David, Haraldsson

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Pierre-Mauroy. (50 186 places).

L’Arbitre de ce LOSC – OM

L’arbitre désigné pour LOSC – OM ce samedi est monsieurBastien Dechepy. Il sera assisté par Brice Parinet Le Tellier et Julien Haulbert. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Hakim Ben El Hadj. Les deux arbitres assistants vidéo seront Dominique Julien et Abdelali Chaoui.

La Météo

Prévision météo à Lille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 3%

– Température 16°C / ressentie 13°C

– Vent : SSO 17km/h

– Taux d’humidité : 76%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations LOSC vs OM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 45 Match nul : 31 Victoires LOSC : 35

Déclarations d’avant-match

Fonseca répond aux rumeurs autours de son avenir et l’intérêt de l’OM : « On verra après pour ça, mais c’est vrai que la fin de la saison sera importante pour mon futur. J’aime beaucoup nos supporters et j’aime beaucoup mes joueurs, mais honnêtement, je ne sais pas. Je veux seulement être concentré sur ces sept derniers matchs et Aston Villa. C’est le plus important aujourd’hui. Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je pense aussi que le plus important est le futur de l’équipe, ce que nous pouvons réaliser. Le futur de Paulo Fonseca n’est pas important »

Présent ce jeudi en conférence de presse, Jean Louis Gasset a évoqué cette rencontre face au LOSC : « Lille est une très belle équipe. C’est un club qui travaille très bien. Je connais le président (Olivier Létang), j’apprécie l’entraîneur (Paulo Fonseca) pour son travail, même si je ne le connais pas personnellement. Quand on voit jouer Lille, cet amalgame entre anciens, qui donnent l’exemple (André, Bentaleb, Cabella), et jeunes joueurs, comme Yoro, Zhegrova ou David, ils méritent, vraiment. C’est la meilleure équipe à domicile, avec 30 points pris sur 46. Dans leur château fort, là ils sont bien, à nous de passer cette étape, de redémarrer quelque chose, » a ainsi déclaré le coach olympien.