LOSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille pour y affronter le LOSC dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu à 17h à Lille. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Sport.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik, Ben Seghir

🔜 #LOSCOM Le groupe retenu par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le déplacement à Lille ⚔️🔥 pic.twitter.com/dr0EHS9ojx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2021

LOSC

Gardiens :

Grbic, Jakubech

Défenseurs :

Celik, Pied, Reinildo, Gudmundsson, Botman, Fonte, Djalo

Milieux :

André, Onana, Xeka, Sanches, Yazici, Gomes, Ikoné, Bamba

Attaquants :

Yilmaz, David, Weah

Les onze probables

Olympique de Marseille :

P.Lopez – Saliba Alvaro Peres – Guendouzi Lirola Gerson Ünder Harit Dieng – Milik

LOSC :

Grbic – Celik, Fonte, Botman, Reinildo – Ikoné, André, Xeka, Bamba – David, Yilmaz.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Pierre-Mauroy. (50 186 places).

L’Arbitre de ce LOSC – OM

L’arbitre désigné pour LOSC – OM ce mercredi est monsieur Jérémie Pignard. Il sera assisté de Aurélien Drouet et Valentin Evrard sur les touches, et de Bastien Dechepy (quatrième arbitre) et Eric Wattelier et Jérôme Miguelgorry(Var).

La Météo

Prévision météo à Lille à 17h (*)

– Partiellement ensoleillé (couverture nuageuse 45%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 15°C / ressentie 13°C

– Vent : SO 19km/h

– Taux d’humidité : 76%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations LOSC vs OM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 29 Victoires LOSC : 33

Déclarations d’avant-match

«Cela nous motive de voir que plusieurs équipes reviennent et vont de mieux en mieux, comme Lille. On a profité de la « confusion » du début de saison chez certains concurrents, mais il va falloir faire un pas en plus maintenant, on doit éviter certaines erreurs, notamment à la construction. On a été supérieurs au Lokomotiv et à Galatasaray, mais on n’a pas réussi à gagner. On doit continuer à croire en nos idées.» Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/10/2021)

« Ils ont fait un début de saison très fort, avec beaucoup d’engagement et beaucoup de vivacité dans leur style de jeu. Il y a beaucoup de vie dans l’équipe, avec un entraîneur qui était arrivé avant la fin de la saison et qui avait déjà commencé à mettre ses principes en place. Ils ont été dans la continuité, même si l’effectif a beaucoup bougé avec beaucoup de recrues et donc beaucoup de ferveur autour de ça. Ils sortent de deux nuls et d’une défaite sur les trois derniers matchs. Après, comme pour toutes les équipes, il y a des choses qu’il va falloir qu’on anticipe par rapport à ce qui revient dans leur jeu, des choses qu’on va pouvoir exploiter, notamment dans leur rapport à leur animation défensive. Il y a des joueurs de grand talent dans leur équipe, avec Payet, Under ou Dieng, ce sont des joueurs de grand talent. Ils ont cette capacité à être tranchant. C’est un adversaire d’un très bon niveau pour continuer notre redressement » Jocelyn Gourvennec – source : Conférence de presse (02/10/2021)