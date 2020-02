LOSC – OM : Germain, heureux de revenir au premier plan !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affrontait Lille en match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Grâce à un Germain décisif, l’OM a réussit à prendre les trois points. En zone mixte, Valère Germain s’est exprimé sur son nouveau rôle d’ailier droit.

ça fait plaisir de redevenir important — GERMAIN

« Il fallait réagir après le but lillois. On a pris un coup sur la tête avec le penalty raté, mais on voit que notre état d’esprit est irréprochable et notre capacité de réaction est importante. Cette année, on ne lâche rien ! Ce n’est jamais facile d’être moins décisif. J’ai beaucoup joué sur un côté, à un poste inhabituel. J’ai encore l’étiquette d’attaquant, mais je n’ai débuté que trois fois au poste d’avant-centre. C’est un nouveau rôle, j’ai des stats moins élevées, mais ça fait plaisir de redevenir important sur un match. Vu la physionomie du match, tout le monde aurait été content si on avait fait match nul. Mais au final, on gagne et on a onze et douze points d’avance sur nos poursuivants. Il faut continuer comme ça »

Valère Germain – Source : Zone Mixte