LOSC – OM: insulté par Mohamed Henni, Cabella répond avec le sourire en chambrant !

L‘Olympique de Marseille a été battu par le LOSC (3-1) en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (3-1). Titulaire, Rémy Cabella a réalisé une belle prestation avec les Dogues ponctuée par un superbe but, permettant à son équipe de faire le break. En célébrant, le milieu offensif s’est mis plusieurs supporters olympiens à dos, dont le célèbre influenceur Mohamed Henni: « Remy Cabella Remy Nabilla petite chienne tu dois des excuses au peuple marseillais on veut des excuses publiques plates et sincères tu es interdit de Marseille jusqu’à nouvel ordre », a-t-il publié sur les réseaux.

Rémy Cabella lui a répondu ce dimanche sur TikTok en postant une vidéo avec un immense sourire aux lèvres et en fredonnant un morceau de Jul: « Je fais ma vie, où on entend le rappeur marseillais chanter « j’mouille le maillot comme Cabella ». La séquence est accompagnée d’une légende assez claire : « C’est plus Mohamed Henni, c’est Mohamed Haineux ».