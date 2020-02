LOSC – OM : Le groupe marseillais avec quatre retours mais un gros absent !

L’OM se déplace à Lille avec un gros absent dans le groupe… André Villas-Boas va devoir se passer de Dimitri Payet, blessé.

André Villas-Boas avait un doute et l’avait dit en conférence de presse, Dimitri Payet est absent du groupe pour affronter Lille ce dimanche en match de clôture de la 25e journée. Par contre, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi sont de retour de suspension, il en est de même pour Dario Benedetto et Nemanja Radonjic !

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Dia

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Kamara, Sarr, Caleta-Car, Amavi

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Radonjic, Aké, Germain, Benedetto