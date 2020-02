LOSC – OM: Quatre absents mais retour du meilleur buteur côté lillois !

L’OM se déplace à Lille dimanche soir dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Incertain, Victor Osimhen est finalement présent dans le groupe lillois…

Le match de dimanche de soir est très important pour les deux équipes. D’un côté pour les marseillais, l’OM peut distancer son adversaire de 12 points en cas de victoire et faire une très belle opération dans la course à la seconde place. De l’autre côté, les lillois peuvent revenir à six points des olympiens, une victoire est presque obligatoire pour les hommes de Christophe Galtier s’ils souhaitent atteindre la seconde place. Un match où les lillois pourront compter sur leur meilleur buteur Victor Osimhen sorti sur blessure face à Angers le week-end dernier. Auteur de 12 buts en Ligue 1, il pourrait être aligner au côté de Loïc Remy dans un 4-4-2. Christophe Galtier s’est exprimé en conférence de presse sur l’importance de ce match…

Par contre, le club nordiste doit faire avec trois joueurs suspendus pour ce match. Xeka, Benjamin André et Gabriel. Le Turc Yazici est toujours blessé…

On jouera pour gagner — Galtier

« L’objectif fixé par le Président Lopez n’est pas une pression, c’est un objectif. Il est très haut, et on va tout faire pour l’atteindre. C’est important d’être ambitieux, a rappelé l’entraîneur des Dogues. Si on veut se battre pour rattraper l’OM, il faut réduire l’écart de points. L’OM est second du championnat. Ils restent sur une série impressionnante. Ils ont des points d’avance. Si on veut espérer les titiller, il faudra les battre. On jouera pour gagner. » Christophe Galtier— RMC Sport