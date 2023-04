Loto Foot : un dispositif exceptionnel pour le mois d’avril sur PARIONS SPORT

Alors que la course pour le titre en Ligue 1 bat son plein, l’Olympique de Marseille peut encore espérer décrocher son premier titre depuis 2010. Si vous êtes sur ce site, c’est que vous êtes un fervent supporter de l’Olympique de Marseille et vous avez sûrement envie de pimenter votre expérience de visionnage des matchs ! Et quoi de mieux pour ce faire que de parier sur les prochaines échéances essentielles de votre équipe préférée ?

Jouer sur PARIONS SPORT pour pimenter ses soirées foot

Si vous cherchez un bookmaker à la fois fiable et sécurisé, PARIONS SPORT est un choix incontournable. Vous voyez l’OM décrocher une place européenne ou, mieux encore, le titre au nez et à la barbe du PSG ? Vous pouvez parier sur l’issue de la compétition. Mais si vous préférez vibrer à chaque match, vous pouvez également pronostiquer le vainqueur, le score et même les buteurs de chaque match !

Mais PARIONS SPORT propose également une alternative à ces paris à la carte : des grilles à remplir en Point de Vente ou en ligne, dénommées Loto Foot. Particulièrement adaptées si vous êtes un expert du foot européen, il vous suffit de pronostiquer le vainqueur de match présélectionnés par PARIONS SPORT. Il existe quatre versions, avec respectivement 7, 8, 12 et 14 matchs.

Les opérations spéciales de PARIONS SPORT pour se faire plaisir au Loto Foot et gagner gros

Alors, pourquoi choisir le Loto Foot plutôt que de sélectionner des paris spécifiques ? Tout simplement parce que PARIONS SPORT Point de Vente propose un mois d’opérations spéciales avec des pactoles extraordinaires ! Cette semaine vous pouvez décrocher un Super Pactole de 2 millions d’euros si vous arrivez à trouver les 14 bons résultats. Et le point positif, c’est que vous êtes gagnants même si vous ne trouvez que 13, 12, 11 et même 10 bons résultats !

Mais ce n’est pas tout, la semaine prochaine PARIONS SPORT Point de Vente vous proposera une semaine de pactoles boostés. 50 000€ seront ajoutés aux grilles des loto Foot 7, 8 et 12 sans oublier les 500 000€ ajoutés au pactole de la grille du Loto Foot 15 de dimanche. S’en suivra l’opération « semaine des pactoles » avec 1,3 millions d’euros de Gain Moyen Garanti minimum. PARIONS SPORT Point de Vente redouble d’inventivité pour attirer toujours plus de joueurs sur son offre Loto Foot et ils sont prêts à vous proposer de beaux pactoles !t. Les opérations spéciales vont continuer tout le mois d’avril et devraient se prolonger jusqu’à la fin de la saison pour maximiser l’intensité de vos paris.

Parier oui, mais avec intelligence et maîtrise

Ces offres alléchantes ne doivent pas vous faire oublier l’importance du jeu responsable. PARIONS SPORT s’engage à limiter les comportements addictifs et propose des outils tels que la limite de dépôt, la limite de mise et la période d’auto-exclusion pour vous aider à vous contrôler. Restez maître de vos émotions et pariez toujours l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Cela doit impérativement rester une occasion de vous donner des frissons devant un match, mais ne doit jamais devenir une addiction.

Il est évidemment très difficile d’obtenir 14 bons résultats sur des matchs de foot qui peuvent être très aléatoires. Ceci dit, la fin de saison approchant, les forces en présence commencent à se voir de manière assez claire et il est d’autant plus facile de pronostiquer avec succès les résultats. Par ailleurs, le Loto Foot vous permet de gagner de l’argent en ayant seulement 70 % de bons résultats dans certains cas, ce qui vous donne une marge de manœuvre assez intéressante et devrait vous enlever la pression de faire un sans-faute.

Alors, qu’attendez-vous ? Connectez-vous dès maintenant sur PARIONS SPORT pour trouver le point de vente le plus proche, ou remplissez simplement votre grille de Loto Foot directement en ligne et laissez vous embarquer dans des offres et bonus exceptionnels.